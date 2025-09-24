https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/kayserideki-kazilardan-77-milyon-yillik-kilic-disli-kaplan-cikti-1099622890.html

Kayseri'deki kazılardan 7.7 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' çıktı

Kayseri Yamula Barajı'ndaki kazılarda 7.7 milyon yıllık kılıç dişli kaplan fosili bulundu. 24.09.2025

Kayseri Yamula Barajı civarında gerçekleştiren kazılarda arkeoloji dünyasını heyecanlandıran kalıntılar ortaya çıktı. Kazılarda 7.7 milyon yıl öncesine ait kılıç dişli kaplan fosili bulundu. Bulunan fosilin köpek dişlerinin uzunluğu 25-30 santimetreyi buluyor.Kılıç dişli kaplan fosili gün ışığına çıkarıldıKayseri’nin Yamula Barajı çevresinde yürütülen fosil kazılarında bu yıl dikkat çekici bir buluntuya daha ulaşıldı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Okşan Başoğlu, 7,7 milyon yıl öncesine tarihlenen kılıç dişli kaplan fosilinin gün ışığına çıkarıldığını duyurdu. Prof. Dr. Başoğlu, kılıç dişli kaplanın döneminin en güçlü avcılarından olduğunu belirterek, “Köpek dişlerinin uzunluğu 25-30 santimetreyi buluyor. Epey iri bir canlıydı ancak günümüzde nesli tükenmiş durumda” dedi. Kazıların verimli geçtiğini kaydeden Prof. Dr. Başoğlu, bu sezon üç hortumlu memeli kafatası da bulduklarını ve üzerinde incelemelerin sürdüğünü dile getirdi. Başoğlu, “Yeni sürprizlerle karşınıza çıkabiliriz, belki de yepyeni bir tür açıklayacağız. Ancak bunun için zamana ihtiyacımız var” dedi.

