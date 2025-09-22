https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/ayvalikta-buyuk-kesif-turkiye-ile-avrupa-arasinda-son-buzul-cagindan-kalma-kara-koprusu-izleri-1099569169.html

Ayvalık'ta büyük keşif: Türkiye ile Avrupa arasında son Buzul Çağı’ndan kalma 'kara köprüsü' izleri ortaya çıktı

2022 yılında iki haftalık saha çalışması yapan kadın araştırmacılar, Ayvalık’ın Ege kıyılarında 77.2 mil karelik alanda 138 prehistorik eser buldu. Eserler arasında Levallois tarzı kesici taş aletler ve balta biçimli taşlar öne çıkıyor.Araştırmalar, bölgedeki adalar ve yarımadaların, son Buzul Çağı sırasında deniz seviyesinin yaklaşık 100 metre düşmesiyle birleşik bir kara kütlesi oluşturduğunu gösterdi. Uzmanlara göre bu kara köprüsü, ilk insanların Avrupa’ya geçişi için olası bir rota sunuyordu.Ayvalık, insan göçünde kritik bir noktaAyvalık kıyılarını incelemeye çıkan araştırmacılar, bölgenin jeolojik yapısının ve paleocoğrafyasının insan hareketi açısından büyük potansiyel taşıdığını fark etti. Daha önceki çalışmalar genellikle kuzeyden kara yollarını araştırmıştı; bu keşif, güneyden ada atlamalı bir geçiş olasılığını ortaya koyuyor.Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji-Prehistorya Bölümü’nden Dr. Göknur Karahan, 'bulguların, Ayvalık’ın Pleistosen döneminde insan hareketi için kritik bir kara köprüsü sunduğunu gösterdiğine' işaret etti.Araç-gereçler bölgenin canlı tarihini yansıtıyorKıyı boyunca bulunan eserler, ilk insanların bu artık sular altında kalan bölgelerde yaşadığını ve hareket ettiğini kanıtlıyor. Kazılarda elle taşınan baltalar, kesici aletler ve Levallois tarzı büyük taş aletler bulundu. Araştırmacılar, bu aletlerin Afrika, Asya ve Avrupa’da paylaşılan teknolojik geleneklerin bir parçası olduğunu vurguladı.'İnsan göçü hikayesine tamamen yeni bir sayfa eklediklerini' belirten Dr. Karahan, 'Pleistosen arkeolojisinin yaklaşımını gelecek on yıllar boyunca değiştirecek bir çalışma alanı ortaya çıkarmayı' amaçladıklarını belirtti.Ayvalık, insan evrimi haritasında yeni bir dönemeçBulgular, Ayvalık’ı insan evrimi açısından önemli bir merkez haline getiriyor. Çalışmanın ortak yazarlarından Düzce Üniversitesi’nden Dr. Hande Bulut, “Ayvalık, uzun dönemli hominin yaşam alanı ve Doğu Ege’de Paleolitik teknolojiyi anlamak için kritik bir bölge” dedi.Araştırmanın detayları, Journal of Island and Coastal Archaeology dergisinde yayımlandı.

