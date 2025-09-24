Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/italyadan-gazze-filosuna-askeri-destek-firkateyn-bolgeye-gonderildi-1099635364.html
İtalya’dan Gazze filosuna askeri destek: Fırkateyn bölgeye gönderildi
İtalya’dan Gazze filosuna askeri destek: Fırkateyn bölgeye gönderildi
Sputnik Türkiye
Yunanistan açıklarında insani yardım filosuna yönelik insansız hava aracı saldırısı sonrası İtalya’dan dikkat çeken hamle geldi. Savunma Bakanı Guido Crosetto... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T16:12+0300
2025-09-24T16:12+0300
dünya
avrupa
guido crosetto
antonio tajani
gazze
girit
tel aviv
avrupa parlamentosu (ap)
i̇srail
gazze ablukası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099635168_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_00d738fb190e68f0487fb429af11e88a.jpg
Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan uluslararası filo, Yunanistan açıklarında insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Organizatörler, saldırılarda gemilerin zarar gördüğünü, mürettebatın ise büyük tehlike atlattığını aktardı.İtalya’dan 'acil müdahale' kararı Yaşanan gelişmeler üzerine İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, “Fasan fırkateyni derhal bölgeye yönlendirildi” dedi. Fırkateynin, Girit’in kuzeyinde yürüttüğü deniz güvenliği görevinden çıkarılarak yardım filosuna destek amacıyla görevlendirildiği bildirildi.Crosetto, saldırının kimliği belirsiz failler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, bu eylemi “en güçlü şekilde kınadıklarını” vurguladı.Diplomatik girişimler devrede İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de, “İtalyan vatandaşlarının, milletvekillerinin ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin güvenliği garanti altına alınmalı” diyerek İsrail’e çağrıda bulundu. Bakanlık, Tel Aviv’deki büyükelçilik aracılığıyla İsrail hükümetine “mutlak koruma” talebini yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/gazzeye-yardim-gemisi-tekrar-saldiriya-ugradi-1099243055.html
gazze
girit
tel aviv
i̇srail
gazze şeridi
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099635168_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_8ad12ba908213f36a3e4256a9813f073.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, guido crosetto, antonio tajani, gazze, girit, tel aviv, avrupa parlamentosu (ap), i̇srail, gazze ablukası, gazze şeridi, i̇talya
avrupa, guido crosetto, antonio tajani, gazze, girit, tel aviv, avrupa parlamentosu (ap), i̇srail, gazze ablukası, gazze şeridi, i̇talya

İtalya’dan Gazze filosuna askeri destek: Fırkateyn bölgeye gönderildi

16:12 24.09.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİtalya Fırkateyn
İtalya Fırkateyn - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yunanistan açıklarında insani yardım filosuna yönelik insansız hava aracı saldırısı sonrası İtalya’dan dikkat çeken hamle geldi. Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan vatandaşlarının güvenliği için donanma fırkateyni Fasan’ı bölgeye sevk ettiklerini açıkladı.
Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan uluslararası filo, Yunanistan açıklarında insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Organizatörler, saldırılarda gemilerin zarar gördüğünü, mürettebatın ise büyük tehlike atlattığını aktardı.

İtalya’dan 'acil müdahale' kararı

Yaşanan gelişmeler üzerine İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, “Fasan fırkateyni derhal bölgeye yönlendirildi” dedi. Fırkateynin, Girit’in kuzeyinde yürüttüğü deniz güvenliği görevinden çıkarılarak yardım filosuna destek amacıyla görevlendirildiği bildirildi.
Crosetto, saldırının kimliği belirsiz failler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, bu eylemi “en güçlü şekilde kınadıklarını” vurguladı.

Diplomatik girişimler devrede

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de, “İtalyan vatandaşlarının, milletvekillerinin ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin güvenliği garanti altına alınmalı” diyerek İsrail’e çağrıda bulundu. Bakanlık, Tel Aviv’deki büyükelçilik aracılığıyla İsrail hükümetine “mutlak koruma” talebini yineledi.
İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki bir gemiye daha İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, gemide küçük çaplı hasar oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
DÜNYA
Gazze'ye yardım filosuna yeni bir saldırı daha yapıldı
10 Eylül, 03:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала