https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/italyadan-gazze-filosuna-askeri-destek-firkateyn-bolgeye-gonderildi-1099635364.html
İtalya’dan Gazze filosuna askeri destek: Fırkateyn bölgeye gönderildi
İtalya’dan Gazze filosuna askeri destek: Fırkateyn bölgeye gönderildi
Sputnik Türkiye
Yunanistan açıklarında insani yardım filosuna yönelik insansız hava aracı saldırısı sonrası İtalya’dan dikkat çeken hamle geldi. Savunma Bakanı Guido Crosetto... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T16:12+0300
2025-09-24T16:12+0300
2025-09-24T16:12+0300
dünya
avrupa
guido crosetto
antonio tajani
gazze
girit
tel aviv
avrupa parlamentosu (ap)
i̇srail
gazze ablukası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099635168_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_00d738fb190e68f0487fb429af11e88a.jpg
Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan uluslararası filo, Yunanistan açıklarında insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Organizatörler, saldırılarda gemilerin zarar gördüğünü, mürettebatın ise büyük tehlike atlattığını aktardı.İtalya’dan 'acil müdahale' kararı Yaşanan gelişmeler üzerine İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, “Fasan fırkateyni derhal bölgeye yönlendirildi” dedi. Fırkateynin, Girit’in kuzeyinde yürüttüğü deniz güvenliği görevinden çıkarılarak yardım filosuna destek amacıyla görevlendirildiği bildirildi.Crosetto, saldırının kimliği belirsiz failler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, bu eylemi “en güçlü şekilde kınadıklarını” vurguladı.Diplomatik girişimler devrede İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de, “İtalyan vatandaşlarının, milletvekillerinin ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin güvenliği garanti altına alınmalı” diyerek İsrail’e çağrıda bulundu. Bakanlık, Tel Aviv’deki büyükelçilik aracılığıyla İsrail hükümetine “mutlak koruma” talebini yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/gazzeye-yardim-gemisi-tekrar-saldiriya-ugradi-1099243055.html
gazze
girit
tel aviv
i̇srail
gazze şeridi
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099635168_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_8ad12ba908213f36a3e4256a9813f073.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, guido crosetto, antonio tajani, gazze, girit, tel aviv, avrupa parlamentosu (ap), i̇srail, gazze ablukası, gazze şeridi, i̇talya
avrupa, guido crosetto, antonio tajani, gazze, girit, tel aviv, avrupa parlamentosu (ap), i̇srail, gazze ablukası, gazze şeridi, i̇talya
İtalya’dan Gazze filosuna askeri destek: Fırkateyn bölgeye gönderildi
Yunanistan açıklarında insani yardım filosuna yönelik insansız hava aracı saldırısı sonrası İtalya’dan dikkat çeken hamle geldi. Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan vatandaşlarının güvenliği için donanma fırkateyni Fasan’ı bölgeye sevk ettiklerini açıkladı.
Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan uluslararası filo, Yunanistan açıklarında insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Organizatörler, saldırılarda gemilerin zarar gördüğünü, mürettebatın ise büyük tehlike atlattığını aktardı.
İtalya’dan 'acil müdahale' kararı
Yaşanan gelişmeler üzerine İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, “Fasan fırkateyni derhal bölgeye yönlendirildi” dedi. Fırkateynin, Girit’in kuzeyinde yürüttüğü deniz güvenliği görevinden çıkarılarak yardım filosuna destek amacıyla görevlendirildiği bildirildi.
Crosetto, saldırının kimliği belirsiz failler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, bu eylemi “en güçlü şekilde kınadıklarını” vurguladı.
Diplomatik girişimler devrede
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de, “İtalyan vatandaşlarının, milletvekillerinin ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin güvenliği garanti altına alınmalı” diyerek İsrail’e çağrıda bulundu. Bakanlık, Tel Aviv’deki büyükelçilik aracılığıyla İsrail hükümetine “mutlak koruma” talebini yineledi.