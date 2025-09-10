https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/gazzeye-yardim-gemisi-tekrar-saldiriya-ugradi-1099243055.html

Gazze'ye yardım gemisi tekrar saldırıya uğradı

İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki bir gemiye daha İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, gemide küçük... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

İsrail ablukasını kırmak amacıyla 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki bir gemiye daha insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi. Sosyal medyadan yapılan açıklamalarda, saldırıda kimsenin zarar görmediği, çıkan alevlerin kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.Teknedeki aktivistlerden Leyla Hegazy, gece nöbeti sonrası yatmaya gittiği sırada 'dron' sesleriyle uyandığını ve hemen içeri koşup yeleğini giydiğini anlattı. Filo yönetimi, saldırının en büyük gemiye yönelik olduğunu ve ön kısmında küçük çaplı hasar oluştuğunu duyurdu.Tunus’un Sidi Busaid Limanı’nda gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklamalarda, İspanyol gemisine dronla yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı öne sürüldü. Ancak Tunus İçişleri Bakanlığı, gemiye İHA düştüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

