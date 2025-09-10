https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/gazzeye-yardim-gemisi-tekrar-saldiriya-ugradi-1099243055.html
Gazze'ye yardım gemisi tekrar saldırıya uğradı
Gazze'ye yardım gemisi tekrar saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki bir gemiye daha İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, gemide küçük... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T03:51+0300
2025-09-10T03:51+0300
2025-09-10T03:51+0300
dünya
ortadoğu
gazze
i̇srail
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099242900_2:0:1170:657_1920x0_80_0_0_ca4f5876f34ee558ddfbb160e323defc.jpg
İsrail ablukasını kırmak amacıyla 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki bir gemiye daha insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi. Sosyal medyadan yapılan açıklamalarda, saldırıda kimsenin zarar görmediği, çıkan alevlerin kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.Teknedeki aktivistlerden Leyla Hegazy, gece nöbeti sonrası yatmaya gittiği sırada 'dron' sesleriyle uyandığını ve hemen içeri koşup yeleğini giydiğini anlattı. Filo yönetimi, saldırının en büyük gemiye yönelik olduğunu ve ön kısmında küçük çaplı hasar oluştuğunu duyurdu.Tunus’un Sidi Busaid Limanı’nda gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklamalarda, İspanyol gemisine dronla yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı öne sürüldü. Ancak Tunus İçişleri Bakanlığı, gemiye İHA düştüğü yönündeki iddiaları yalanladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/gazzeye-yardim-gemisi-saldiriya-ugradi-tunustaki-limanda-dron-saldirisi-duzenlendi-1099208544.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099242900_167:0:1043:657_1920x0_80_0_0_2d651b38f3301ef159b57083dd829ad9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, gazze, i̇srail, saldırı
ortadoğu, gazze, i̇srail, saldırı
Gazze'ye yardım gemisi tekrar saldırıya uğradı
İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki bir gemiye daha İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, gemide küçük çaplı hasar oluştu.
İsrail ablukasını kırmak amacıyla 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki bir gemiye daha insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi. Sosyal medyadan yapılan açıklamalarda, saldırıda kimsenin zarar görmediği, çıkan alevlerin kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.
Teknedeki aktivistlerden Leyla Hegazy, gece nöbeti sonrası yatmaya gittiği sırada 'dron' sesleriyle uyandığını ve hemen içeri koşup yeleğini giydiğini anlattı. Filo yönetimi, saldırının en büyük gemiye yönelik olduğunu ve ön kısmında küçük çaplı hasar oluştuğunu duyurdu.
Tunus’un Sidi Busaid Limanı’nda gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklamalarda, İspanyol gemisine dronla yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı öne sürüldü. Ancak Tunus İçişleri Bakanlığı, gemiye İHA düştüğü yönündeki iddiaları yalanladı.