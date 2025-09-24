Türkiye
İstanbul Valiliği'nden sağanak ve kuvvetli rüzgâr uyarısı: Yarın işaret edildi
İstanbul Valiliği'nden sağanak ve kuvvetli rüzgâr uyarısı: Yarın işaret edildi
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna dayanarak yağış, kuvvetli rüzgâr ve sıcaklık düşüşü uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, yağışlar... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre perşembe gününden itibaren kenti etkileyecek yeni hava dalgasıyla ilgili uyarı yayımladı. Açıklamada, yağışların kuzey kesimlerde başlayacağı ve hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği, önümüzdeki hafta başından itibaren ise il genelinde etkili olacağı belirtildi.Kuvvetli rüzgâr uyarısıValiliğin açıklamasına göre, rüzgârın cuma gününden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette (20–30 km/sa), zaman zaman kuvvetli (40–60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklar 4-5 derece düşecekHava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı, mevsim normallerinin 4-5 derece altına ineceği bildirildi. Beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıkların ise 15-22 derece arasında olacağı aktarıldı.Açıklamanın sonunda vatandaşlar, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
İstanbul Valiliği'nden sağanak ve kuvvetli rüzgâr uyarısı: Yarın işaret edildi

14:23 24.09.2025
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna dayanarak yağış, kuvvetli rüzgâr ve sıcaklık düşüşü uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, yağışlar perşembe günü kuzey kesimlerde başlayacak, hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre perşembe gününden itibaren kenti etkileyecek yeni hava dalgasıyla ilgili uyarı yayımladı. Açıklamada, yağışların kuzey kesimlerde başlayacağı ve hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği, önümüzdeki hafta başından itibaren ise il genelinde etkili olacağı belirtildi.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Valiliğin açıklamasına göre, rüzgârın cuma gününden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette (20–30 km/sa), zaman zaman kuvvetli (40–60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 4-5 derece düşecek

Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı, mevsim normallerinin 4-5 derece altına ineceği bildirildi. Beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıkların ise 15-22 derece arasında olacağı aktarıldı.
Açıklamanın sonunda vatandaşlar, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
