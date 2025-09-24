https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/istanbul-valiliginden-saganak-ve-kuvvetli-ruzgr-uyarisi-yarin-isaret-edildi-1099632813.html

İstanbul Valiliği'nden sağanak ve kuvvetli rüzgâr uyarısı: Yarın işaret edildi

İstanbul Valiliği'nden sağanak ve kuvvetli rüzgâr uyarısı: Yarın işaret edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna dayanarak yağış, kuvvetli rüzgâr ve sıcaklık düşüşü uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, yağışlar... 24.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-24T14:23+0300

2025-09-24T14:23+0300

2025-09-24T14:23+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

i̇stanbul valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099562974_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c7f4af7c63cb15a6c0b0f92df7e3e63a.jpg

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre perşembe gününden itibaren kenti etkileyecek yeni hava dalgasıyla ilgili uyarı yayımladı. Açıklamada, yağışların kuzey kesimlerde başlayacağı ve hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği, önümüzdeki hafta başından itibaren ise il genelinde etkili olacağı belirtildi.Kuvvetli rüzgâr uyarısıValiliğin açıklamasına göre, rüzgârın cuma gününden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette (20–30 km/sa), zaman zaman kuvvetli (40–60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklar 4-5 derece düşecekHava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı, mevsim normallerinin 4-5 derece altına ineceği bildirildi. Beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıkların ise 15-22 derece arasında olacağı aktarıldı.Açıklamanın sonunda vatandaşlar, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/mahkemeden-chpnin-istanbul-il-kongresi-icin-karar-yazi-gonderildi-1099627480.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, i̇stanbul valiliği