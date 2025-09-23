Türkiye
Macron: Trump ancak Gazze çatışması durursa Nobel kazanabilir
Macron: Trump ancak Gazze çatışması durursa Nobel kazanabilir
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın ancak Gazze'deki savaşın durdurması halinde Nobel Barış Ödülü'nü kazanabileceğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ancak İsrail ile Filistinliler arasındaki Gazze çatışmasını durdurması halinde Nobel Barış Ödülü'nü kazanabileceğini söyledi.Macron, New York'taki BM Genel Kurulu sırasında BFMTV'ye verdiği röportajda, şöyle konuştu:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın ancak Gazze'deki savaşın durdurması halinde Nobel Barış Ödülü'nü kazanabileceğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ancak İsrail ile Filistinliler arasındaki Gazze çatışmasını durdurması halinde Nobel Barış Ödülü'nü kazanabileceğini söyledi.
Macron, New York'taki BM Genel Kurulu sırasında BFMTV'ye verdiği röportajda, şöyle konuştu:

"Harekete geçmiş ve bu sabah 'Barış istiyorum, bu çatışmayı çözeceğim' diyen bir Amerikan başkanı görüyorum. Nobel Barış Ödülü'nü kim istiyor? Nobel Barış Ödülü ancak bu çatışmayı durdurursanız mümkün. İsrail hükümetine baskı yaparak Gazze'deki çatışmayı durdurmasını, böylece Filistinli militan grup Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmasını sağlamalısınız"

