Hamas’tan Trump’ın ateşkes iddialarına yalanlama: 'Çabaları engelleyen tek kişi savaş suçlusu Netanyahu'dur'
24.09.2025
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesin sağlanmasına dair teklifin Hamas tarafından reddedildiği yönündeki iddiasını yalanlayan bir açıklama yayınladı.Açıklamada, "ABD yönetiminin yanı sıra arabulucu ülkeler ve tüm dünya biliyor ki, ateşkes anlaşması çabalarının sonuç vermesini engelleyen tek kişi savaş suçlusu Netanyahu'dur." ifadeleri yer aldı.Netanyahu'nun ocak ayında sağlanan geçici ateşkes anlaşmasını bozduğu hatırlatılan açıklamada, Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ve Hamas'ın da kabul ettiği öneriyi de görmezden gelerek, Katar'da Trump'ın son önerisini görüşen Hamas heyetinin bulunduğu toplantı yerini bombaladığı da hatırlatıldı.
