https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/nebenzya-filistin-devletini-tanimak-bu-ulkenin-halkina-karsi-tarihi-bir-borctur-1099619608.html
Nebenzya: Filistin Devleti’ni tanımak, bu ülkenin halkına karşı tarihi bir borçtur
Nebenzya: Filistin Devleti’ni tanımak, bu ülkenin halkına karşı tarihi bir borçtur
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Filistin Devleti’ni tanımanın Ramallah’a lütuf değil, Filistin halkına karşı yaklaşık 80 yıllık tarihi bir borç... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T23:06+0300
2025-09-23T23:06+0300
2025-09-23T23:03+0300
dünya
vasiliy nebenzya
bm güvenlik konseyi
filistin
ramallah
gazze
filistin devleti
abd
bm
gazze şeridi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093546756_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_ce2decc274a4b0ab473157503cc7355b.png
‘Ortadoğu ve Filistin' meselesinin ele alındığı BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Filistin Devleti’ni tanımanın Ramallah’a bir lütuf değil, Filistin halkına karşı yaklaşık 80 yıl önce yerine getirilmesi gereken tarihi bir borç olduğunu vurguladı.ABD’nin BM’yi Ortadoğu’daki Amerikan diplomasisine engel olan bir düşman olarak görmekten vazgeçmesi gerektiğini belirten Nebenzya, “Filistin Devleti’ni tanımak, Ramallah’a bahşedilen bir lütuf değil, Filistin halkına karşı tarihi bir borçtur. İkinci önemli nokta, Washington’un BM platformlarını ve çok taraflı diplomasiyi, sahada Amerikan diplomasisine engel teşkil eden bir düşman olarak görmekten vazgeçmesidir. Ne yazık ki, şu anda tam tersi bir eğilim gözlemliyoruz” dedi.Nebenzya’nın konuşmasında öne çıkan diğer noktalar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/meloni-filistini-tanimak-icin-hamas-ve-rehine-sarti-1099615962.html
filistin
ramallah
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093546756_62:0:690:471_1920x0_80_0_0_8940b3cd103d404fa88a8bac9c8c3500.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, filistin, ramallah, gazze, filistin devleti, abd, bm, gazze şeridi
vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, filistin, ramallah, gazze, filistin devleti, abd, bm, gazze şeridi
Nebenzya: Filistin Devleti’ni tanımak, bu ülkenin halkına karşı tarihi bir borçtur
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Filistin Devleti’ni tanımanın Ramallah’a lütuf değil, Filistin halkına karşı yaklaşık 80 yıllık tarihi bir borç olduğunu belirtti.
‘Ortadoğu ve Filistin' meselesinin ele alındığı BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Filistin Devleti’ni tanımanın Ramallah’a bir lütuf değil, Filistin halkına karşı yaklaşık 80 yıl önce yerine getirilmesi gereken tarihi bir borç olduğunu vurguladı.
ABD’nin BM’yi Ortadoğu’daki Amerikan diplomasisine engel olan bir düşman olarak görmekten vazgeçmesi gerektiğini belirten Nebenzya, “Filistin Devleti’ni tanımak, Ramallah’a bahşedilen bir lütuf değil, Filistin halkına karşı tarihi bir borçtur. İkinci önemli nokta, Washington’un BM platformlarını ve çok taraflı diplomasiyi, sahada Amerikan diplomasisine engel teşkil eden bir düşman olarak görmekten vazgeçmesidir. Ne yazık ki, şu anda tam tersi bir eğilim gözlemliyoruz” dedi.
Nebenzya’nın konuşmasında öne çıkan diğer noktalar şöyle:
Filistinliler, toplumsal deneylerin nesnesi değil, var olma ve gelişme konusunda egemen hakka sahip bir halktır.
Öncelikli görev, Gazze’ki krizin Filistin'in temizlenmesi ve halkın yerinden edilmesiyle değil, diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamaktır.
Nefret ve propaganda dili, İsrail ordusunun her gün onlarca sıradan Filistinli sivili öldürmesine yol açıyor.
Rusya, ABD'yi ‘katı tutumunu’ terk etmeye ve Ortadoğu krizinin çözülmesine katkıda bulunmaya çağırıyor.
Gazze Şeridi “planlı bir şekilde” temizlenirken, Batı Şeria İsrail yerleşim yerleriyle doluyor.
İsrail'in stratejik planı, Filistin topraklarının tamamı üzerinde tam kontrol sağlamaktır.