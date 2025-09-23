https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/nebenzya-filistin-devletini-tanimak-bu-ulkenin-halkina-karsi-tarihi-bir-borctur-1099619608.html

Nebenzya: Filistin Devleti’ni tanımak, bu ülkenin halkına karşı tarihi bir borçtur

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Filistin Devleti’ni tanımanın Ramallah’a lütuf değil, Filistin halkına karşı yaklaşık 80 yıllık tarihi bir borç... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

‘Ortadoğu ve Filistin' meselesinin ele alındığı BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Filistin Devleti’ni tanımanın Ramallah’a bir lütuf değil, Filistin halkına karşı yaklaşık 80 yıl önce yerine getirilmesi gereken tarihi bir borç olduğunu vurguladı.ABD’nin BM’yi Ortadoğu’daki Amerikan diplomasisine engel olan bir düşman olarak görmekten vazgeçmesi gerektiğini belirten Nebenzya, “Filistin Devleti’ni tanımak, Ramallah’a bahşedilen bir lütuf değil, Filistin halkına karşı tarihi bir borçtur. İkinci önemli nokta, Washington’un BM platformlarını ve çok taraflı diplomasiyi, sahada Amerikan diplomasisine engel teşkil eden bir düşman olarak görmekten vazgeçmesidir. Ne yazık ki, şu anda tam tersi bir eğilim gözlemliyoruz” dedi.Nebenzya’nın konuşmasında öne çıkan diğer noktalar şöyle:

