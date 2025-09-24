https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/gursel-tekin-yargi-gorevi-birak-derse-biz-seviniriz-1099638168.html

Gürsel Tekin: Yargı görevi bırak derse biz seviniriz

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin, açıklamalarda bulundu. Tekin, görevini yargının verdiğini ve tedbirin kalkması durumunda... 24.09.2025, Sputnik Türkiye

Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin basın mensuplarıyla bir araya geldi.Konuşmasında, "Biz sorunu çözmek istiyoruz. Tedbir kalktığında biz bırakırız. Görevimizi yargı verdi, yargı görevi bırak derse seviniriz" dedi. Ayrıca, kendilerine yönelik yalan haberlerle hedef alındıklarını ifade eden Tekin, kongre tartışmalarına da girmeyeceğini ve yargının alacağı her türlü kararın kendilerini bağlayacağını vurguladı.Tekin, siyasi hayatına dair de açıklamalarda bulunarak, "Farklı adımlarım olmayacak ama farklı söylemlerim olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mazisine uygun, tarihine uygun ve fabrika ayarlarına dönmesi konusunda bir gayret sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

