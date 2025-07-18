https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/faladdin-ve-binnazin-tutuklanan-kurucusu-kendini-savundu-falcilara-inanmam-ufurukculukle-isim-yok-1097983548.html

'Faladdin' ve 'Binnaz'ın tutuklanan kurucusu kendini savundu: 'Falcılara inanmam, üfürükçülükle işim yok, vatanseverim'

'Faladdin' ve 'Binnaz'ın tutuklanan kurucusu kendini savundu: 'Falcılara inanmam, üfürükçülükle işim yok, vatanseverim'

Sputnik Türkiye

Fal bakmak amacıyla uygulama yapan ve suç geliri elde etmekten tutuklanan Sertaç Taşdelen 'Falcılara inanmam' dedi. 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T13:04+0300

2025-07-18T13:04+0300

2025-07-18T13:28+0300

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Fal uygulamaları Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Delen 'Falcılara inanmam" dedi.'Fala inanma falsız da kalma' deyimi gerçek olduFal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen ifadesinde falcılara inanmadığını söyledi.Sertaç Taşdelen ifadesinde ne dedi?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren mobil uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında başlatılan soruşturmada, şüphelinin İstanbul Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince alınan ifadesine ulaşıldı.Faladdin uygulaması sahibinin aylık geliri ne kadar?Hakimlikçe "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan Taşdelen, aylık gelirini 150 bin lira olarak beyan ederken, Türkiye'ye para girişi ve istihdam sağlayan teknoloji girişimcisi olduğunu söyledi.'Askerliğimi komando olarak yaptım'Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Taşdelen, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduğunu, askerliğini komando olarak yaptığını ve birincilikle bitirdiğini anlattı.'Muska ile üfürükçülükle işim yok'Binnaz ve Faladdin uygulamalarını çıkardığını, daha sonra uygulama sayılarının arttığını aktaran Taşdelen, "Bizler yapay zekanın da kullanıldığı uygulamalar üretiyoruz. Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocacılıkla alakam yok. Yurt dışından ülkemize geldim. Daha önce de böyle bir soruşturma geçirdim ve sonunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar aldım. Ben falcılara inanmam." ifadelerini kullandı.'Ülkemize döviz girişi sağlıyorum'Taşdelen, yurt dışında ve Türkiye'de çeşitli mecralarda konuşmalar yaptığını ve bir vatansever olduğunu dile getirerek, "Uygulamalarımız 120 ülkede kullanılıyor ve ülkemize döviz girişi sağlıyorum. Vatanımı milletimi seven biriyim. 75 yaşındaki anneme bakıyorum. Yüksek bir mal varlığı sahibi değilim." beyanında bulundu.Faladdin uygulaması sahibi neden tutuklandı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sertaç Taşdelen'in, "Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet", "yasak cihaz ve programlar", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarını işlediği belirlenmişti.Soruşturma kapsamında MASAK'ın suçtan elde edilen değere ilişkin raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporu ve bilirkişi raporlarında, Taşdelen'in fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı tespiti yer almıştı.16 Temmuz'da gözaltına alınmıştıTaşdelen'e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım AŞ şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuş, 16 Temmuz'da düzenlenen operasyonda da Taşdelen gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/faladdin-ve-binnaz-isimli-fal-uygulamalarinin-sahibi-tutuklandi-1097965721.html

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