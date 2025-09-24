https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/eskisehirde-bir-cay-bahcesinde-5-kisiyi-bicakla-yaralamisti-maskeli-kaskli-saldirgana-75-yil-hapis-1099633223.html
Eskişehir'de bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralamıştı: Maskeli, kasklı saldırgana 75 yıl hapis cezası
Eskişehir'de bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralamıştı: Maskeli, kasklı saldırgana 75 yıl hapis cezası
Sputnik Türkiye
Eskişehir’de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan ve saldırıyı cep telefonundan canlı yayınlayan Arda K. (19), 2 ayrı suçtan toplam 75 yıl 5 ay hapis... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T15:02+0300
2025-09-24T15:02+0300
2025-09-24T15:02+0300
türki̇ye
oyun
hapis cezası
eskişehir
ağır ceza mahkemesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099633580_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_368aad6a259324266dcc0e99a68f19d3.jpg
Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı olarak görülen duruşmaya tutuklu sanık Arda K. ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, sanığa “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 4 kez 15’er yıl, yine aynı suçtan 11 yıl 8 ay ve “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.18 yaşından küçük sanığa beraatArda K. ile yazışmaları bulunan 18 yaşından küçük çocuk hakkında ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.Çay bahçesinde kanlı saldırıOlay, 12 Ağustos’ta Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’nda meydana gelmişti. Çay bahçesine gelen Arda K, yanında getirdiği bıçakla Metin Korkmaz, Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Cemal Altıntaş ve Naşit Özyürek’i yaralamıştı.Maskeli ve baltalı yakalanmıştıBaşında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınarak tutuklanmıştı.İddianamede, Arda K’nin 5 kişiye karşı ayrı ayrı olmak üzere “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20’şer yıl, ayrıca “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/prof-dr-ahmet-ercandan-deprem-uyarisi-bir-an-once-tasinin-1099626687.html
türki̇ye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099633580_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_4f67bdf8eb6e921ded7133adfbdfc3e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
oyun, hapis cezası, eskişehir, ağır ceza mahkemesi
oyun, hapis cezası, eskişehir, ağır ceza mahkemesi
Eskişehir'de bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralamıştı: Maskeli, kasklı saldırgana 75 yıl hapis cezası
Eskişehir’de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan ve saldırıyı cep telefonundan canlı yayınlayan Arda K. (19), 2 ayrı suçtan toplam 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 4 kez 15 yıl, ayrıca 11 yıl 8 ay ve tehditten 3 yıl 9 ay ceza verdi.
Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı olarak görülen duruşmaya tutuklu sanık Arda K. ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, sanığa “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 4 kez 15’er yıl, yine aynı suçtan 11 yıl 8 ay ve “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
18 yaşından küçük sanığa beraat
Arda K. ile yazışmaları bulunan 18 yaşından küçük çocuk hakkında ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.
Çay bahçesinde kanlı saldırı
Olay, 12 Ağustos’ta Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’nda meydana gelmişti. Çay bahçesine gelen Arda K, yanında getirdiği bıçakla Metin Korkmaz, Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Cemal Altıntaş ve Naşit Özyürek’i yaralamıştı.
Maskeli ve baltalı yakalanmıştı
Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
İddianamede, Arda K’nin 5 kişiye karşı ayrı ayrı olmak üzere “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20’şer yıl, ayrıca “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti.