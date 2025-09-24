https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/eskisehirde-bir-cay-bahcesinde-5-kisiyi-bicakla-yaralamisti-maskeli-kaskli-saldirgana-75-yil-hapis-1099633223.html

Eskişehir'de bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralamıştı: Maskeli, kasklı saldırgana 75 yıl hapis cezası

Eskişehir’de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan ve saldırıyı cep telefonundan canlı yayınlayan Arda K. (19), 2 ayrı suçtan toplam 75 yıl 5 ay hapis... 24.09.2025, Sputnik Türkiye

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı olarak görülen duruşmaya tutuklu sanık Arda K. ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, sanığa “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 4 kez 15’er yıl, yine aynı suçtan 11 yıl 8 ay ve “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.18 yaşından küçük sanığa beraatArda K. ile yazışmaları bulunan 18 yaşından küçük çocuk hakkında ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.Çay bahçesinde kanlı saldırıOlay, 12 Ağustos’ta Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’nda meydana gelmişti. Çay bahçesine gelen Arda K, yanında getirdiği bıçakla Metin Korkmaz, Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Cemal Altıntaş ve Naşit Özyürek’i yaralamıştı.Maskeli ve baltalı yakalanmıştıBaşında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınarak tutuklanmıştı.İddianamede, Arda K’nin 5 kişiye karşı ayrı ayrı olmak üzere “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20’şer yıl, ayrıca “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

