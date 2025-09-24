https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/dunyanin-odagi-gazzedeyken-bati-seria-plani-ne-anlama-geliyor--1099634103.html

Dünyanın odağı Gazze’deyken Batı Şeria'da kritik adımlar

Filistin’i tanıma kararları üst üste alınırken, İsrail bugün Batı Şeria'daki Kral Hüseyin Köprüsü sınır kapısını kapattı. İsrail’in son haftalarda Batı... 24.09.2025, Sputnik Türkiye

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin ülke dışına çıkabilmesinin tek yolu olan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü Sınır Kapısı'nı ikinci bir emre kadar kapattı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Eylül ortasında henüz Kanada, Fransa, İngiltere gibi ülkeler de Filistin’i tanıyan ülkeler arasında katılmadan Batı Şeria'da yer alan Ma’ale Adumim kentine binlerce yeni konut biriminin ekleneceği projeyi imzaladı.Netanyahu imzayı atarken, “Bu, Ma’ale Adumim kentinin nüfusunun 2 katına çıkmasını sağlayacak. 5 yıl içinde burada 70 bin kişi olacak” derken ayrıca “Filistin devleti olmayacak, burası bizim. Mirasımıza, topraklarımıza ve güvenliğimize sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.Filistin’in 'bağlantılarını koparıyor'Geçen ay onaylanan ‘E1’ adlı yerleşim bloğu, lojistik ve teknik olarak Doğu Kudüs’le Batı Şeria’nın geri kalanını birbirinden koparıyor. Bu adım, hem Filistin tarafında hem de uluslararası camiada ‘iki devletli çözümü öldürecek bir hamle’ olarak görülüyor.Odak Gazze'deyken gözden mi kaçıyor?Dünyanın odağı İsrail’in Gazze’deki eylemleri BM tarafından da ‘soykırım’ olarak tanımlanırken, İsrail’in kritik Batı Şeria hamleleri kimi uzmanlara göre ‘Ortadoğu’nun istikrarsızlığını derinleştirecek asıl çatışma sahası olabilir.’Netanyahu’nun hükümetindeki en güçlü seslerden, maliye bakanı ve aynı zamanda yerleşimci olan Bezalel Smotrich, Batı Şeria’nın yüzde 82’sinin doğrudan İsrail’e katılmasını öneriyor. İsrail yönetimi açısından daha ‘ılımlı’ seçenekler ise Batı Şeria’nın yüzde 60’ını kapsayan C Bölgesi’nin veya Ürdün Vadisi’nin ilhak edilmesi.Filistinliler ne diyor?Filistin Dışişleri Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, Batı Şeria’da yaşananları ‘geri döndürülemez bir sömürgeleştirme süreci’ olarak tanımlarken, Batı Şeria’da yaşayanlar için Filistin tarafı 'durumun yalnızca bir devlet kurma ihtimalinin ortadan kalkması değil, aynı zamanda gündelik yaşamın zorlaşması anlamına' geldiğini de ekliyor.Uluslararası toplumun büyük bölümü Filistin’i bağımsız devlet olarak tanımış durumda. Ancak İsrail’in yeni yol projeleri, yerleşim genişlemeleri, Katar merkezli Al Jazeera, Londra merkezli Financial Times'ta yayınlanan analizlere göre 'askeri kontrol noktaları ve kaynak dağılımındaki eşitsizlik, fiili ilhakı zaten derinleştirmiş' durumda.

