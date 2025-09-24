Eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan zanlı gözaltına alındı

"Söz konusu videodaki olayın, farklı bir şehrimizde ve geçmiş tarihte gerçekleştiği, olayla ilgili adli işlem yapıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca görüntülerin bugün itibarıyla paylaşılmasının tespiti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla şüpheli R.K. 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan gözaltına alınmıştır."