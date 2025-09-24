https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/darp-ettigi-kadinin-goruntulerini-sosyal-medyadan-paylasan-zanli-gozaltina-alindi-1099621761.html
Eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan zanlı gözaltına alındı
Eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan zanlı gözaltına alındı
Darp ettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan şüpheli "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" gözaltına alındı. 24.09.2025
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığ tarafındanı, darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan kişiye yönelik resen soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin farklı bir şehirde 3 ay önce yaşandığı olayın zanlısının, Toroslar ilçesinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan şüphelinin "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan gözaltına alındığını bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli hakkında çalışma yapıldığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığ tarafındanı, darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan kişiye yönelik resen soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada yayılan görüntülerin farklı bir şehirde 3 ay önce yaşandığı olayın zanlısının, Toroslar ilçesinde olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan şüphelinin "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan gözaltına alındığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli hakkında çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu videodaki olayın, farklı bir şehrimizde ve geçmiş tarihte gerçekleştiği, olayla ilgili adli işlem yapıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca görüntülerin bugün itibarıyla paylaşılmasının tespiti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla şüpheli R.K. 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan gözaltına alınmıştır."