Başakşehir’de rehine operasyonu: 1 ölü, 4 gözaltı
Başakşehir’de rehine operasyonu: 1 ölü, 4 gözaltı
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir iş yerinde yaşanan olayda, elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin alınan 31 yaşındaki N.P. hayatını kaybetti. Olay yerinde... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
Başakşehir'de bulunan Aymakoop Sanayi Sitesi’nde bir kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, N.P.’yi bağlı halde hareketsiz yatarken buldu. Yanında elinde bıçak bulunan R.K. ve çevrede plastik kelepçeyle bant taşıyan 3 şüpheli gözaltına alındı.Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen rehin alınan 31 yaşındaki N.P. kurtarılamadı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçlamasıyla yarın adliyeye sevk edilecek.
i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis müdahalesi, polis baskını
23:36 23.09.2025
© AA / Okan CoşkunPolis ekipleri
Polis ekipleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
© AA / Okan Coşkun
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir iş yerinde yaşanan olayda, elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin alınan 31 yaşındaki N.P. hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Başakşehir'de bulunan Aymakoop Sanayi Sitesi’nde bir kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İçeri giren ekipler, N.P.’yi bağlı halde hareketsiz yatarken buldu. Yanında elinde bıçak bulunan R.K. ve çevrede plastik kelepçeyle bant taşıyan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen rehin alınan 31 yaşındaki N.P. kurtarılamadı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçlamasıyla yarın adliyeye sevk edilecek.
Mersin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
TÜRKİYE
Kocaeli'nde rehine krizi: Bir kişi silahla vuruldu
24 Şubat, 13:24
