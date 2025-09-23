https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/basaksehirde-rehine-operasyonu-1-olu-4-gozalti-1099619932.html

Başakşehir’de rehine operasyonu: 1 ölü, 4 gözaltı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir iş yerinde yaşanan olayda, elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin alınan 31 yaşındaki N.P. hayatını kaybetti. Olay yerinde... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

Başakşehir'de bulunan Aymakoop Sanayi Sitesi’nde bir kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, N.P.’yi bağlı halde hareketsiz yatarken buldu. Yanında elinde bıçak bulunan R.K. ve çevrede plastik kelepçeyle bant taşıyan 3 şüpheli gözaltına alındı.Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen rehin alınan 31 yaşındaki N.P. kurtarılamadı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçlamasıyla yarın adliyeye sevk edilecek.

