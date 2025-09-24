https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/cumhurbaskani-erdogan-fransa-cumhurbaskani-macronla-gorustu-1099641472.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü.