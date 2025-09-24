https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/cumhurbaskani-erdogan-suriye-gecici-cumhurbaskani-sarayla-gorustu-1099640081.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T18:47+0300
2025-09-24T18:47+0300
2025-09-24T18:50+0300
türki̇ye
türkiye
suriye
suriye hükümeti
suriye dışişleri bakanlığı
suriye devlet başkanlığı
recep tayyip erdoğan
ahmed eş-şara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099639907_0:271:1836:1304_1920x0_80_0_0_877b4c0844f9df8628c5ebb1b26a64a0.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara'yla Türkevi'nde görüştü.Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan iki liderin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/cumhurbaskani-erdogan-bu-soykirimin-faili-netanyahudur-1099586740.html
türki̇ye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099639907_0:0:1837:1378_1920x0_80_0_0_a2cf2f3bffff314521243a2c5c2b44d1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, suriye, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, recep tayyip erdoğan, ahmed eş-şara
türkiye, suriye, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, recep tayyip erdoğan, ahmed eş-şara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü
18:47 24.09.2025 (güncellendi: 18:50 24.09.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, bu kapsamda Türkevi'nde Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara'yla Türkevi'nde görüştü.
Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan iki liderin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.
Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.