Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/cumhurbaskani-erdogan-suriye-gecici-cumhurbaskani-sarayla-gorustu-1099640081.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T18:47+0300
2025-09-24T18:50+0300
türki̇ye
türkiye
suriye
suriye hükümeti
suriye dışişleri bakanlığı
suriye devlet başkanlığı
recep tayyip erdoğan
ahmed eş-şara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099639907_0:271:1836:1304_1920x0_80_0_0_877b4c0844f9df8628c5ebb1b26a64a0.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara'yla Türkevi'nde görüştü.Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan iki liderin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/cumhurbaskani-erdogan-bu-soykirimin-faili-netanyahudur-1099586740.html
türki̇ye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099639907_0:0:1837:1378_1920x0_80_0_0_a2cf2f3bffff314521243a2c5c2b44d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, suriye, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, recep tayyip erdoğan, ahmed eş-şara
türkiye, suriye, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, recep tayyip erdoğan, ahmed eş-şara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü

18:47 24.09.2025 (güncellendi: 18:50 24.09.2025)
© AA / TCCBRecep Tayyip Erdoğan Ahmed Şara
Recep Tayyip Erdoğan Ahmed Şara - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© AA / TCCB
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, bu kapsamda Türkevi'nde Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara'yla Türkevi'nde görüştü.
Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan iki liderin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.
Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu soykırımın faili Netanyahu’dur
Dün, 03:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала