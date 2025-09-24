https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/cumhurbaskani-erdogan-suriye-gecici-cumhurbaskani-sarayla-gorustu-1099640081.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor... 24.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara'yla Türkevi'nde görüştü.Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan iki liderin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

