Acil çağrı merkezindekileri bezdirdi: 6 ayda 112'yi 3 bin kez aradı

Acil çağrı merkezindekileri bezdirdi: 6 ayda 112'yi 3 bin kez aradı

Siirt'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 6 ayda yaklaşık 3 bin kez arayan kadına iki kez para cezası kesildi. Ama kadın aramaya devam edince bu kez ekipler çareyi... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

Siirt'te altı ay içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yaklaşık 3 bin kez arayarak meşgul eden kadına, iki kez idari para cezası kesildi. Ama kadın aramaktan vazgeçmeyince başka bir çözüm yolu bulundu. Kadının köydeki evine psikososyal destek ekipleri gönderilerek ikna edildi. Aramalar da kesildi. İki kez para cezası kesildi ama aramaya devam etti112 Acil Çağrı Merkezi, 6 ayda yaklaşık 3 bin kez gereksiz yere arama yapan 28 yaşındaki Z.İ. hakkında iki kez idari para cezası uyguladı ancak aramaların devam etmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlatıldı. Bu kapsamda müdürlüğe bağlı psikososyal destek ekipleri, gereksiz arama yapan kadınla yaşadığı köyde görüşme gerçekleştirdi. Köyüne psikolog gönderildiCezaların çözüm olmadığını gördüklerinde önce kadının yakınlarına ulaştıklarını ve mental sağlığının yerinde olmayabileceğini değerlendirdiklerini anlatan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Sami Bozkurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden profesyonel destek istediklerini dile getirdi. Bunun üzerine kadının evine psikolog gönderildi ve yaptığı yanlış anlatıldı. İkna olan kadın yaptığı gereksiz aramaları kabul ederken bir daha aramayacağını söyledi. Bir haftadır aramadıMerkezde görev yapan personelden Sümeyye Doğan da merkezi 6 ayda yaklaşık 3 bin kez meşgul eden kişinin numarasını ezberlediklerini, buna rağmen acil durum olması ihtimali nedeniyle çağrılarına yanıt verdiklerini dile getiren Doğan, kişinin ikna edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlattı. Bir haftadır söz konusu kişiden herhangi bir çağrı almadıklarını ifade eden Doğan, "Aynı numara olduğunu bilsek de biz cevap veriyorduk. Eğer cevap vermezse acil durup olup olmadığını öğrenmek için geri dönüş sağlıyorduk." dedi.

