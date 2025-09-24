Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/adamlar-grubu-muzige-suresiz-ara-verdi-grup-gitaristini-takipten-cikardi-1099640950.html
Adamlar Grubu, müziğe süresiz ara verdi: Grup, gitaristini takipten çıkardı
Adamlar Grubu, müziğe süresiz ara verdi: Grup, gitaristini takipten çıkardı
Sputnik Türkiye
Türk rock müziğinin sevilen grubu Adamlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla müziğe süresiz olarak ara verdiğini duyurdu. Grup, gelecekteki tüm... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T19:37+0300
2025-09-24T19:39+0300
türki̇ye
müzik
müzik aleti
müzik albümü
elektronik müzik
sanat
kültür & sanat
sanat eseri
sanat tarihi
sanat galerisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099640663_0:107:732:519_1920x0_80_0_0_fe174b29a64cf26f19adc415f0e450e3.jpg
Adamlar isimli müzik grubu sosyal medya hesabından müziğe süresiz ara verdiğini duyurdu.Grup, gelecekteki tüm konserlerini iptal ettiğini belirterek, "Adamlar olarak bir sürelğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.Grup ayrıca, gitaristi Gürhan Öğütücü'yü de sosyal medya hesabı üzerinden takipten çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/trash-metal-efsanesi-megadeth-muzigi-birakiyor-1098644575.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099640663_0:12:733:561_1920x0_80_0_0_91b050997517fc44a8e2d4c4f2bcf248.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
müzik, müzik aleti, müzik albümü, elektronik müzik, sanat, kültür & sanat, sanat eseri, sanat tarihi, sanat galerisi
müzik, müzik aleti, müzik albümü, elektronik müzik, sanat, kültür & sanat, sanat eseri, sanat tarihi, sanat galerisi

Adamlar Grubu, müziğe süresiz ara verdi: Grup, gitaristini takipten çıkardı

19:37 24.09.2025 (güncellendi: 19:39 24.09.2025)
© Fotoğraf : Adamlar instagramAdamlar
Adamlar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© Fotoğraf : Adamlar instagram
Abone ol
Türk rock müziğinin sevilen grubu Adamlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla müziğe süresiz olarak ara verdiğini duyurdu. Grup, gelecekteki tüm konserlerini iptal ettiğini belirtti. Grup ayrıca, gitarist Gürhan Öğütücü'yü de takipten çıkardı.
Adamlar isimli müzik grubu sosyal medya hesabından müziğe süresiz ara verdiğini duyurdu.
Grup, gelecekteki tüm konserlerini iptal ettiğini belirterek, "Adamlar olarak bir sürelğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.
Grup ayrıca, gitaristi Gürhan Öğütücü'yü de sosyal medya hesabı üzerinden takipten çıkardı.
Megadeth müziği bırakacaklarını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
YAŞAM
Trash metal efsanesi Megadeth müziği bırakıyor
16 Ağustos, 21:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала