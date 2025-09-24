https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/adamlar-grubu-muzige-suresiz-ara-verdi-grup-gitaristini-takipten-cikardi-1099640950.html

Adamlar Grubu, müziğe süresiz ara verdi: Grup, gitaristini takipten çıkardı

Türk rock müziğinin sevilen grubu Adamlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla müziğe süresiz olarak ara verdiğini duyurdu. Grup, gelecekteki tüm...

Adamlar isimli müzik grubu sosyal medya hesabından müziğe süresiz ara verdiğini duyurdu.Grup, gelecekteki tüm konserlerini iptal ettiğini belirterek, "Adamlar olarak bir sürelğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.Grup ayrıca, gitaristi Gürhan Öğütücü'yü de sosyal medya hesabı üzerinden takipten çıkardı.

