BKM duyurdu: Kartlı ödemeler 2 trilyon 146.3 milyar lira oldu
BKM duyurdu: Kartlı ödemeler 2 trilyon 146.3 milyar lira oldu
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ağustos ayına ait ödeme verilerini yayımladı. Buna göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan... 24.09.2025
Ağustosta kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin verileri açıklandı.Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; Türkiye'deki kart sayıları dikkat çekici bir şekilde arttı. Kredi kartı sayısı 138 milyon, banka kartı sayısı 216.6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 105.5 milyon olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı sayısı yüzde 13, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 4 oranında arttı. Toplamda, kart sayısı yıllık yüzde 10’luk bir artışla 460.1 milyona ulaşmış oldu.Ağustosta yapılan toplam kartlı ödemelerin 1 trilyon 814 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, 319.2 milyar lirası banka kartları ve 13.1 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Kredi kartıyla yapılan ödemeler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 artarken, banka kartıyla ödemeler yüzde 59 oranında bir artış gösterdi. Ancak ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde yüzde 53 oranında bir düşüş yaşandı.Mağaza içi kartlı ödemelerde temassız ödemelerin oranı da oldukça yükseldi. Ağustosta, her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız olarak gerçekleşti. Temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 1 milyar 224.2 milyona yükselirken, temassız ödeme tutarı ise yüzde 59 artarak 730.3 milyar liraya ulaştı.İnternetten yapılan kartlı ödemeler de önemli bir artış gösterdi. Ağustosta internetten yapılan kartlı ödemeler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 artarak 654.3 milyar liraya çıktı. İnternetten yapılan ödemelerin toplam ödemeler içindeki payı ise yüzde 30 oldu. Ayrıca, internet üzerinden yapılan ödemelerin sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında artarak 226.6 milyona ulaşırken, bu rakam toplam ödemelerin yüzde 13'ünü oluşturdu.
BKM duyurdu: Kartlı ödemeler 2 trilyon 146.3 milyar lira oldu

20:15 24.09.2025
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ağustos ayına ait ödeme verilerini yayımladı. Buna göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artarak 2 trilyon 146.3 milyar lira oldu.
Ağustosta kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin verileri açıklandı.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; Türkiye'deki kart sayıları dikkat çekici bir şekilde arttı. Kredi kartı sayısı 138 milyon, banka kartı sayısı 216.6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 105.5 milyon olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı sayısı yüzde 13, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 4 oranında arttı. Toplamda, kart sayısı yıllık yüzde 10’luk bir artışla 460.1 milyona ulaşmış oldu.
Ağustosta yapılan toplam kartlı ödemelerin 1 trilyon 814 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, 319.2 milyar lirası banka kartları ve 13.1 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Kredi kartıyla yapılan ödemeler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 artarken, banka kartıyla ödemeler yüzde 59 oranında bir artış gösterdi. Ancak ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde yüzde 53 oranında bir düşüş yaşandı.
Mağaza içi kartlı ödemelerde temassız ödemelerin oranı da oldukça yükseldi. Ağustosta, her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız olarak gerçekleşti. Temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 1 milyar 224.2 milyona yükselirken, temassız ödeme tutarı ise yüzde 59 artarak 730.3 milyar liraya ulaştı.
İnternetten yapılan kartlı ödemeler de önemli bir artış gösterdi. Ağustosta internetten yapılan kartlı ödemeler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 artarak 654.3 milyar liraya çıktı. İnternetten yapılan ödemelerin toplam ödemeler içindeki payı ise yüzde 30 oldu. Ayrıca, internet üzerinden yapılan ödemelerin sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında artarak 226.6 milyona ulaşırken, bu rakam toplam ödemelerin yüzde 13'ünü oluşturdu.
