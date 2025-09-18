https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/kredi-karti-nakit-cekim-ve-kredili-mevduat-hesap-faizleri-dusuruldu-1099457375.html

Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizleri düşürüldü

Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizleri düşürüldü

Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizleri 25 baz puan düşürüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de değişiklik yaptı.Geçiş sürecine ilişkin, söz konusu değişiklik çerçevesinde hesaplanacak oranlar, 24 Eylül 2025’te TCMB tarafından ilan edilecek ve 1 Ekim 2025’ten itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar, tebliğin yayımı tarihinden önce yürürlükte olan oranlar geçerli olmaya devam edecek.Yeni faiz oranlarıAkdi faizler yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi. Geçikme faizi ise yüzde yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e düşürüldü.Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerini TCMB Başkanı yürütecek.

