Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/bakan-fidan-ingiliz-mevkidasi-cooperla-new-yorkta-gorustu-1099642642.html
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper'la New York’ta görüştü
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper'la New York’ta görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'la Türkevi’nde... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T21:33+0300
2025-09-24T21:33+0300
türki̇ye
abd
dışişleri bakanlığı
dışişleri bakanı
i̇ngiltere
new york
hakan fidan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099642468_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_8b17cbc5e6ad148e8d47856d706d0928.jpg
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarda bulunuyor.Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'le Türkevi’nde bir görüşme yaptı. Görüşmede, Türkiye - İngiltere arasındaki ikili ilişkiler ele alınırken, Gazze’deki insani durum ve ateşkese yönelik çabalar da değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/hakan-fidan-amerikan-politik-sisteminde-israille-iliskiye-gelince-bir-istisna-alani-var-1099366192.html
türki̇ye
i̇ngiltere
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099642468_32:0:1568:1152_1920x0_80_0_0_0116c357a6eb61ea587b4ae15a317f90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, i̇ngiltere, new york, hakan fidan
abd, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, i̇ngiltere, new york, hakan fidan

Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper'la New York’ta görüştü

21:33 24.09.2025
© AA / Murat GökHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© AA / Murat Gök
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'la Türkevi’nde bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarda bulunuyor.
Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'le Türkevi’nde bir görüşme yaptı. Görüşmede, Türkiye - İngiltere arasındaki ikili ilişkiler ele alınırken, Gazze’deki insani durum ve ateşkese yönelik çabalar da değerlendirildi.
Hakan Fidan: Amerika'nın İsrail'le ilişkisi bölgede puan kaybettiren, pozisyon kaybettiren bir durum - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
DÜNYA
Hakan Fidan: Amerikan politik sisteminde, İsrail'le ilişkiye gelince bir istisna alanı var
15 Eylül, 08:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала