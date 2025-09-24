https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/bakan-fidan-ingiliz-mevkidasi-cooperla-new-yorkta-gorustu-1099642642.html
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper'la New York’ta görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'la Türkevi’nde... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarda bulunuyor.Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'le Türkevi’nde bir görüşme yaptı. Görüşmede, Türkiye - İngiltere arasındaki ikili ilişkiler ele alınırken, Gazze’deki insani durum ve ateşkese yönelik çabalar da değerlendirildi.
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper'la New York’ta görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'la Türkevi’nde bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarda bulunuyor.
Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'le Türkevi’nde bir görüşme yaptı. Görüşmede, Türkiye - İngiltere arasındaki ikili ilişkiler ele alınırken, Gazze’deki insani durum ve ateşkese yönelik çabalar da değerlendirildi.