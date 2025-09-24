https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/bakan-fidan-ingiliz-mevkidasi-cooperla-new-yorkta-gorustu-1099642642.html

Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper'la New York’ta görüştü

Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper'la New York'ta görüştü

24.09.2025 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'la Türkevi'nde görüştü.

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarda bulunuyor.Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'le Türkevi’nde bir görüşme yaptı. Görüşmede, Türkiye - İngiltere arasındaki ikili ilişkiler ele alınırken, Gazze’deki insani durum ve ateşkese yönelik çabalar da değerlendirildi.

