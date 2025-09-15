https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/hakan-fidan-amerikan-politik-sisteminde-israille-iliskiye-gelince-bir-istisna-alani-var-1099366192.html

Hakan Fidan: Amerikan politik sisteminde, İsrail'le ilişkiye gelince bir istisna alanı var

Hakan Fidan: Amerikan politik sisteminde, İsrail'le ilişkiye gelince bir istisna alanı var

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri... 15.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099366168_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_0084b9a338df31b3636d574de61876bc.jpg

Bakan Fidan, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Fidan, "Biz Katar'ın bütün zor günlerinde olduğu gibi bugün de yanındayız. İsrail'in yaptığı bu son saldırıyı en güçlü bir şekilde kınadık ve Katarlı kardeşlerimizle görüştük. Ne türden uluslararası ve bölgesel tedbir alınması gerekiyorsa onların yanlarında olduğumuzu ilettik kendilerine." diye konuştu.Fidan, bugün Katar'ın başkenti Doha'da İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlediklerini ve yarın da liderlerin bir araya geleceğini anlattı."Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması"Bugün toplantıda edindiği izlenimi aktaran Fidan, "Artık olay sadece bizim bölgemizde Filistin-İsrail sorunu değil. Sadece İsrail'in Filistin'i işgal etme sorunu, Gazze'de bir soykırım devam ettirme sorunu değil. Aynı zamanda İsrail'in bölgede bir yayılmacılık peşinde olduğu sorunu. Dolayısıyla hem Arap ülkeleri hem İslam ülkeleri, bu sorunu hem tespit etmede hem buna karşı durmada, uluslararası topluluğu harekete geçirmede gereken konuları görüşecekler." ifadelerini kullandı.İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını çok yakından takip ettiklerine işaret eden Fidan, Beşşar Esad döneminden itibaren İsrail'in Suriye'ye yönelik devam eden saldırıları olduğunu ve bugün bunların belli oranda azalsa da devam ettiğini dile getirdi.Fidan, Suriye'nin güneyinde yaşananlara ilişkin, "Ama güneydeki olayları çok tehlikeli buluyoruz. Özellikle toplumsal fay hatları üzerinden Suriye'de bir bölünme alanı yaratmanın ne Suriye'ye ne bölgeye bir faydası olmayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Körfez ülkelerinin de Türkiye'nin de ABD ile ilişkilerinin iyi olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile özel bir ilişkisi bulunduğuna işaret eden Fidan, "Fakat Amerikan politik sisteminde biliyorsunuz, İsrail'le ilişkiye gelince bir istisna alanı var. Bu istisna alanı maalesef diğer bütün ilişkilerin birden üstüne çıkıyor. Bu tabii, Amerika'ya bölgede puan kaybettiren, pozisyon kaybettiren bir durum. Amerika'nın bölgedeki dostlarını oldukça gücendiren, Amerika'yı da zor duruma düşüren" diye konuştu.Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak görev yaptığı önceki yıllarda ve şu andaki görevinde Katar ile bu türden faaliyetlerde sürekli birlikte çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini anlatarak, başta Katar Emiri Al Sani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani olmak üzere, Katar'ın ateşkes konusunda aldığı risklerin ve ortaya koyduğu çabanın çok önemli ve kıymetli girişimler olduğunu vurguladı.Katar'ı ve girişimleri desteklediklerini yineleyen Fidan, Mısır'ın da büyük bir rolü olduğunu ve Katar'ın her türlü riski alarak bunu devam ettirdiğini dile getirdi. Fidan, İsrail'in Doha'ya yaptığı saldırısının ardından Katar'ın duygusallığa kapılmadan ümmetin ve bölgenin maslahatını düşünerek yine arabuluculuğu sürdürme konusunda bir sinyal vermiş olmasının takdire şayan olduğunu ifade etti.

