Ankara ve Moskova Ticaret Odaları arasından Protokol: Hacminde hedef 100 milyar dolar

Ankara ve Moskova Ticaret Odaları arasından Protokol: Hacminde hedef 100 milyar dolar

Ankara ile Moskova arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek üzere düzenlenen “Moskova Günleri Ankara’da” programı, ATO Duatepe Salonu’nda yapıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Moskova Ticaret ve Sanayi Odası arasında “İyi Niyet Protokolü”nün imzalandığı programda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara taşımak için hazırız” dedi.ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara ile Moskova arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek üzere düzenlenen “Moskova Günleri Ankara’da” programına katılarak, açılışında konuştu. Ankara ve Moskova’dan iş insanlarının bir araya gelerek, sektörel iş birliği ve yatırım olanaklarını ele aldığı programda, Baran’ın yanı sıra Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sergey Cheremin, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası adına Başkan Vladimir Platonov ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis II. Başkanvekili Emre Doğan da birer konuşma yaptı.‘Ticaretimiz 52,5 Milyar Dolara Ulaştı’ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını, ticari ve ekonomik ilişkilerin 1990’lardan itibaren hızla geliştiğini kaydederek, “Ekonomik ve ticari ilişkiler, iki ülke arasındaki ilişkilerde itici güç olmayı sürdürüyor. 2000’li yıllarda 4,5 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz 2024 yılı sonunda 52,5 milyar dolara ulaştı. Rusya, en çok ithalat yaptığımız ikinci ülke, ihracatımızda ise dokuzuncu sırada yer alıyor” dedi.Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri ekonomik alanda daha da ileriye taşımak istediklerini ifade eden ATO Başkanı Gürsel Baran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, iki ülke arasındaki ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda Ankara Ticaret Odası olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Firmalarımız sadece ticaret yapmak değil, yatırım ve ortak üretim iş birlikleri için de hazır” dedi.‘Enerji, turizm ve müteahhitlik itici gücü oluşturuyor’ATO Başkanı Baran, enerjinin Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin önemli bir ayağını oluşturduğunu belirterek, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın 2020’de açıldığını, Akkuyu Nükleer Santrali’nin ise ilk ünitesinin bir yıl içinde tamamlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Baran, “Dört ünite devreye alındığında, enerji ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 14’ünü karşılamış olacağız” dedi. Türkiye’nin, dünyanın en büyük 250 müteahhitlik şirketi listesinde 45 firmayla, Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığı ifade eden Baran, “Türk müteahhitlerimiz 103 milyar dolarlık 2 bin 200 projeyle, dünyada yaptığı müteahhitlik işlerinin yaklaşık beşte birini Rusya’da yaptı” diye konuştu. Baran, Türk iş insanlarının Rusya’daki yatırımlarının yaklaşık 3,5 milyar dolara, Rus iş insanlarının ise Türkiye’deki yatırımlarının yaklaşık 7 milyar dolara ulaştığını da aktardı. Turizmin iki ülke arasındaki ilişkilerin bir diğer önemli yönünü oluşturduğunu ifade eden Baran, “Geçen yıl 6,5 milyonun üzerinde Rus turisti ülkemizde konuk ettik” dedi.‘İyi niyet protokolü imzalandı’Program kapsamında, Ankara Ticaret Odası ile Moskova Ticaret ve Sanayi Odası arasında “İyi Niyet Protokolü” imzalandı. Protokole ATO adına Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası adına ise Başkan Vladimir Platonov imza koydu. Protokol kapsamında iki oda, ticaret heyetleri ve iş bağlantılarının desteklenmesine yönelik toplantılar, seminerler ve etkinlikler düzenleyecek, yatırım, ticaret ve sektörel fırsatlar hakkında bilgi paylaşımında bulunacak.

