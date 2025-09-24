Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/ali-koctan-yedi-yil-sonra-duygusal-veda-bir-nefer-olarak-fenerbahcenin-emrinde-olacagimi-bilmenizi-1099622248.html
Ali Koç'tan yedi yıl sonra duygusal veda: 'Bir nefer olarak Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum'
Ali Koç'tan yedi yıl sonra duygusal veda: 'Bir nefer olarak Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de başkanlığı Sadettin Saran'a devreden Ali Koç, kongre üyelerine duygusal bir veda mektubu gönderdi. Koç, mektubunda "Birlikte yürüdüğümüz bu yolu... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T06:20+0300
2025-09-24T06:20+0300
spor
fenerbahçe
ali koç
sadettin saran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099555194_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_070344410a523d5b4f4d73bba0df1f4e.jpg
Fenerbahçe'de seçimler sonrasında başkanlık görevine veda eden Ali Koç, kulübün kongre üyelerine duygusal bir veda mektubu gönderdi. Koç, mektubunda "Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz" derken, "Bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı. Futbolcularla ve teknik ekiple de vedalaştıGörevinin sona ermesinin ardından Samandıra'ya giden Ali Koç, futbolcularla ve teknik ekiple vedalaştı. Koç ardından Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na gelerek personellerle vedalaşırken aynı dakikalarda kongre üyelerine bir veda mektubu gönderildi.Bugün de yine birlik olma zamanıdırAli Koç'un veda mektubu şu şekilde:"Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum.Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık. Fenerbahçe'ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil, duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir.Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin, rekabetin ve kenetlenmenin zamanıdır.Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/fenerbahcenin-baskani-resmi-olmayan-sonuclara-gore-saadettin-saran-oldu-1099553690.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099555194_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_3d250662e90cf75997037d4005576e43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, ali koç, sadettin saran
fenerbahçe, ali koç, sadettin saran

Ali Koç'tan yedi yıl sonra duygusal veda: 'Bir nefer olarak Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum'

06:20 24.09.2025
© AA / Abdullah GüçlüSadettin Saran ve Ali Koç
Sadettin Saran ve Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© AA / Abdullah Güçlü
Abone ol
Fenerbahçe'de başkanlığı Sadettin Saran'a devreden Ali Koç, kongre üyelerine duygusal bir veda mektubu gönderdi. Koç, mektubunda "Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de seçimler sonrasında başkanlık görevine veda eden Ali Koç, kulübün kongre üyelerine duygusal bir veda mektubu gönderdi. Koç, mektubunda "Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz" derken, "Bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolcularla ve teknik ekiple de vedalaştı

Görevinin sona ermesinin ardından Samandıra'ya giden Ali Koç, futbolcularla ve teknik ekiple vedalaştı. Koç ardından Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na gelerek personellerle vedalaşırken aynı dakikalarda kongre üyelerine bir veda mektubu gönderildi.

Bugün de yine birlik olma zamanıdır

Ali Koç'un veda mektubu şu şekilde:
"Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum.
Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık. Fenerbahçe'ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil, duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir.
Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin, rekabetin ve kenetlenmenin zamanıdır.
Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın."
Sadettin Saran ve Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2025
SPOR
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu: 'Şampiyon olana kadar kutlama yok'
21 Eylül, 20:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала