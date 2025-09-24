https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/ali-koctan-yedi-yil-sonra-duygusal-veda-bir-nefer-olarak-fenerbahcenin-emrinde-olacagimi-bilmenizi-1099622248.html
Ali Koç'tan yedi yıl sonra duygusal veda: 'Bir nefer olarak Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum'
Ali Koç'tan yedi yıl sonra duygusal veda: 'Bir nefer olarak Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum'
Fenerbahçe'de başkanlığı Sadettin Saran'a devreden Ali Koç, kongre üyelerine duygusal bir veda mektubu gönderdi.
Fenerbahçe'de seçimler sonrasında başkanlık görevine veda eden Ali Koç, kulübün kongre üyelerine duygusal bir veda mektubu gönderdi. Koç, mektubunda "Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz" derken, "Bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı. Futbolcularla ve teknik ekiple de vedalaştıGörevinin sona ermesinin ardından Samandıra'ya giden Ali Koç, futbolcularla ve teknik ekiple vedalaştı. Koç ardından Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na gelerek personellerle vedalaşırken aynı dakikalarda kongre üyelerine bir veda mektubu gönderildi.Bugün de yine birlik olma zamanıdırAli Koç'un veda mektubu şu şekilde:"Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum.Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık. Fenerbahçe'ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil, duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir.Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin, rekabetin ve kenetlenmenin zamanıdır.Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın."
Fenerbahçe'de seçimler sonrasında başkanlık görevine veda eden Ali Koç, kulübün kongre üyelerine duygusal bir veda mektubu gönderdi. Koç, mektubunda "Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz" derken, "Bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Futbolcularla ve teknik ekiple de vedalaştı
Görevinin sona ermesinin ardından Samandıra'ya giden Ali Koç, futbolcularla ve teknik ekiple vedalaştı. Koç ardından Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na gelerek personellerle vedalaşırken aynı dakikalarda kongre üyelerine bir veda mektubu gönderildi.
Bugün de yine birlik olma zamanıdır
Ali Koç'un veda mektubu şu şekilde:
"Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum.
Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık. Fenerbahçe'ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil, duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir.
Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin, rekabetin ve kenetlenmenin zamanıdır.
Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın."