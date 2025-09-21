https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/fenerbahcenin-baskani-resmi-olmayan-sonuclara-gore-saadettin-saran-oldu-1099553690.html
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu: 'Şampiyon olana kadar kutlama yok'
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu: 'Şampiyon olana kadar kutlama yok'
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonucunda Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu. Saran yaptığı ilk açıklamada "Şampiyon... 21.09.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu: 'Şampiyon olana kadar kutlama yok'
20:24 21.09.2025 (güncellendi: 21:17 21.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonucunda Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu. Saran yaptığı ilk açıklamada "Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok" dedi ve Ali Koç ile dostluklarının daha da güçlenmesini umduğunu söyledi.