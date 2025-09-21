Türkiye
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu: 'Şampiyon olana kadar kutlama yok'
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu: 'Şampiyon olana kadar kutlama yok'
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonucunda Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu. Saran yaptığı ilk açıklamada "Şampiyon...
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu: 'Şampiyon olana kadar kutlama yok'

20:24 21.09.2025 (güncellendi: 21:17 21.09.2025)
© AA / Dilara İrem SancarSadettin Saran
Sadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2025
© AA / Dilara İrem Sancar
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonucunda Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu. Saran yaptığı ilk açıklamada "Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok" dedi ve Ali Koç ile dostluklarının daha da güçlenmesini umduğunu söyledi.
