Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu: 'Şampiyon olana kadar kutlama yok'

Ayrıntılar geliyor

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonucunda Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu. Saran yaptığı ilk açıklamada "Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok" dedi ve Ali Koç ile dostluklarının daha da güçlenmesini umduğunu söyledi.