Trash metal efsanesi Megadeth müziği bırakıyor

Thrash metalin efsanesi Megadeth, 2026'da çıkacak son albümü ve dünya çapında düzenleyeceği veda turnesiyle müzik dünyasına veda edeceğini açıkladı.
Amerikan thrash metalinin öncüsü Megadeth, müzik dünyasına veda etmeye hazırlanıyor. Frontman Dave Mustaine, grubun son albümünü yazdığını ve 2026 yılında dünya çapında veda turnesi düzenleyeceklerini açıkladı.Mustaine yaptığı açıklamada, “Çoğu müzisyen kariyerini kendi şartlarında, zirvede sonlandıramaz. Ben bunu başardım. Üzülmeyin, üzülmeyin; hepimiz için mutlu olun. Gelin, önümüzdeki yılları birlikte kutlayalım” ifadelerini kullandı.Grup, albümün ismi, çıkış tarihi ve turne detaylarını henüz paylaşmadı. 1983’te Metallica’dan ayrıldıktan sonra kurulan Megadeth, 1985’te çıkan debut albümü “Killing Is My Business… and Business Is Good!” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı.İstanbul'a geliyorlarMegadeth, 22 Eylül 2025 tarihinde İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. İstanbul'da dokuzuncu kez sahne alacak olan Megadeth, 1983 yılında Dave Mustaine tarafından kuruldu.Mustaine, Metallica’dan ayrıldıktan sonra kendi yolunu çizmek için bu grubu oluşturdu ve 1985’te çıkan debut albümleri “Killing Is My Business… and Business Is Good!” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Teknik gitar riff’leri, karmaşık müzik yapısı ve Mustaine’in karakteristik vokal tarzıyla tanınan Megadeth, bugüne kadar 50 milyondan fazla albüm satarak thrash metal sahnesinin “Büyük Dörtlüsü” arasında yer aldı. Grup, Metallica, Slayer ve Anthrax ile birlikte heavy metal dünyasında kalıcı bir etki bıraktı ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesi kazandı.
21:06 16.08.2025
Thrash metal efsanesi Megadeth, frontman Dave Mustaine liderliğinde 2026’da son albümünü çıkaracak ve dünya çapında veda turnesiyle müzikseverlere veda edecek.
Amerikan thrash metalinin öncüsü Megadeth, müzik dünyasına veda etmeye hazırlanıyor. Frontman Dave Mustaine, grubun son albümünü yazdığını ve 2026 yılında dünya çapında veda turnesi düzenleyeceklerini açıkladı.
Mustaine yaptığı açıklamada, “Çoğu müzisyen kariyerini kendi şartlarında, zirvede sonlandıramaz. Ben bunu başardım. Üzülmeyin, üzülmeyin; hepimiz için mutlu olun. Gelin, önümüzdeki yılları birlikte kutlayalım” ifadelerini kullandı.
Grup, albümün ismi, çıkış tarihi ve turne detaylarını henüz paylaşmadı. 1983’te Metallica’dan ayrıldıktan sonra kurulan Megadeth, 1985’te çıkan debut albümü “Killing Is My Business… and Business Is Good!” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı.

İstanbul'a geliyorlar

Megadeth, 22 Eylül 2025 tarihinde İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. İstanbul'da dokuzuncu kez sahne alacak olan Megadeth, 1983 yılında Dave Mustaine tarafından kuruldu.
Mustaine, Metallica’dan ayrıldıktan sonra kendi yolunu çizmek için bu grubu oluşturdu ve 1985’te çıkan debut albümleri “Killing Is My Business… and Business Is Good!” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.
Teknik gitar riff’leri, karmaşık müzik yapısı ve Mustaine’in karakteristik vokal tarzıyla tanınan Megadeth, bugüne kadar 50 milyondan fazla albüm satarak thrash metal sahnesinin “Büyük Dörtlüsü” arasında yer aldı. Grup, Metallica, Slayer ve Anthrax ile birlikte heavy metal dünyasında kalıcı bir etki bıraktı ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesi kazandı.
