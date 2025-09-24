ABD, BM Güvenlik Konseyi öncesi Rusya karşıtı bildiriye destek vermedi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/abd-bm-guvenlik-konseyi-oncesi-rusya-karsiti-bildiriye-destek-vermedi-1099621131.html
RIA Novosti muhabirinin bildirdiğine göre, Moskova’ya yönelik asılsız suçlamaların yer aldığı ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga tarafından okunan Rusya karşıtı bildiride, Avrupa Birliği, Kanada, Japonya ve Yeni Zelanda gibi birkaç ülkenin adı geçerken ABD’den bahsedilmedi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna ihtilafının çözümü ve Kiev’e güvenlik garantilerini ele aldığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın tüm topraklarını geri alabileceğini ve hatta ötesine geçebileceği” iddiasında bulunmuştu.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna ihtilafının çözümü ve Kiev’e güvenlik garantilerini ele aldığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın tüm topraklarını geri alabileceğini ve hatta ötesine geçebileceği” iddiasında bulunmuştu.