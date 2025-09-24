Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/abd-bm-guvenlik-konseyi-oncesi-rusya-karsiti-bildiriye-destek-vermedi-1099621131.html
ABD, BM Güvenlik Konseyi öncesi Rusya karşıtı bildiriye destek vermedi
ABD, BM Güvenlik Konseyi öncesi Rusya karşıtı bildiriye destek vermedi
Sputnik Türkiye
ABD, BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna konulu oturumu öncesinde Moskova'ya yönelik haksız suçlamalar içeren Rusya karşıtı Ukrayna bildirisine katılmadı... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T00:57+0300
2025-09-24T00:54+0300
dünya
abd
ukrayna
rusya
bm güvenlik konseyi
andrey sibiga
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101797/34/1017973458_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_a54258ab5b9484fe794ec85407201071.jpg
RIA Novosti muhabirinin bildirdiğine göre, Moskova’ya yönelik asılsız suçlamaların yer aldığı ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga tarafından okunan Rusya karşıtı bildiride, Avrupa Birliği, Kanada, Japonya ve Yeni Zelanda gibi birkaç ülkenin adı geçerken ABD’den bahsedilmedi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna ihtilafının çözümü ve Kiev’e güvenlik garantilerini ele aldığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın tüm topraklarını geri alabileceğini ve hatta ötesine geçebileceği” iddiasında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/trump-putin-ile-iliskiler-ukrayna-ihtilafinin-cozumune-katki-saglamadi-1099619828.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101797/34/1017973458_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_6fd8c36cdb998d0c214bf9f82ae70fa8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, rusya, bm güvenlik konseyi, andrey sibiga, donald trump
abd, ukrayna, rusya, bm güvenlik konseyi, andrey sibiga, donald trump

ABD, BM Güvenlik Konseyi öncesi Rusya karşıtı bildiriye destek vermedi

00:57 24.09.2025
© AA / Cem ÖzdelBM Genel Kurulu
BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© AA / Cem Özdel
Abone ol
ABD, BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna konulu oturumu öncesinde Moskova'ya yönelik haksız suçlamalar içeren Rusya karşıtı Ukrayna bildirisine katılmadı. Bildiriye AB, Kanada, Japonya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler destek verdi.
RIA Novosti muhabirinin bildirdiğine göre, Moskova’ya yönelik asılsız suçlamaların yer aldığı ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga tarafından okunan Rusya karşıtı bildiride, Avrupa Birliği, Kanada, Japonya ve Yeni Zelanda gibi birkaç ülkenin adı geçerken ABD’den bahsedilmedi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna ihtilafının çözümü ve Kiev’e güvenlik garantilerini ele aldığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın tüm topraklarını geri alabileceğini ve hatta ötesine geçebileceği” iddiasında bulunmuştu.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
DÜNYA
Trump: Putin ile ilişkiler Ukrayna ihtilafının çözümüne katkı sağlamadı
Dün, 23:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала