https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/abd-bm-guvenlik-konseyi-oncesi-rusya-karsiti-bildiriye-destek-vermedi-1099621131.html

ABD, BM Güvenlik Konseyi öncesi Rusya karşıtı bildiriye destek vermedi

ABD, BM Güvenlik Konseyi öncesi Rusya karşıtı bildiriye destek vermedi

Sputnik Türkiye

ABD, BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna konulu oturumu öncesinde Moskova'ya yönelik haksız suçlamalar içeren Rusya karşıtı Ukrayna bildirisine katılmadı... 24.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-24T00:57+0300

2025-09-24T00:57+0300

2025-09-24T00:54+0300

dünya

abd

ukrayna

rusya

bm güvenlik konseyi

andrey sibiga

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101797/34/1017973458_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_a54258ab5b9484fe794ec85407201071.jpg

RIA Novosti muhabirinin bildirdiğine göre, Moskova’ya yönelik asılsız suçlamaların yer aldığı ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga tarafından okunan Rusya karşıtı bildiride, Avrupa Birliği, Kanada, Japonya ve Yeni Zelanda gibi birkaç ülkenin adı geçerken ABD’den bahsedilmedi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna ihtilafının çözümü ve Kiev’e güvenlik garantilerini ele aldığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın tüm topraklarını geri alabileceğini ve hatta ötesine geçebileceği” iddiasında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/trump-putin-ile-iliskiler-ukrayna-ihtilafinin-cozumune-katki-saglamadi-1099619828.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, rusya, bm güvenlik konseyi, andrey sibiga, donald trump