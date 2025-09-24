Türkiye
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio-Lavrov görüşmesinin detaylarını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio-Lavrov görüşmesinin detaylarını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun New York’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Trump’ın çatışmanın sona erdirilmesi çağrısını... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişlerı Bakanı Marco Rubio’nun New York'ta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Moskova'yı Ukrayna'daki çatışmanın uzun vadeli çözümüne yönelik adımlar atmaya çağırdığı belirtildi.Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump’ın çatışmanın sona erdirilmesi çağrısını yineledi ve Moskova’nın Rusya-Ukrayna çatışmasının uzun vadeli çözümünü sağlamak için adımlar atmasının gerekliliğini vurguladı” denildi.Görüşme, BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu kapsamında basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve yaklaşık bir saat sürdü.
abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, sergey lavrov, bm genel kurulu, abd, rusya, ukrayna
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio-Lavrov görüşmesinin detaylarını açıkladı

20:54 24.09.2025
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Multimedya arşivine gidin
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun New York’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Trump’ın çatışmanın sona erdirilmesi çağrısını yinelediği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişlerı Bakanı Marco Rubio’nun New York'ta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Moskova'yı Ukrayna'daki çatışmanın uzun vadeli çözümüne yönelik adımlar atmaya çağırdığı belirtildi.
Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump’ın çatışmanın sona erdirilmesi çağrısını yineledi ve Moskova’nın Rusya-Ukrayna çatışmasının uzun vadeli çözümünü sağlamak için adımlar atmasının gerekliliğini vurguladı” denildi.
Görüşme, BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu kapsamında basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve yaklaşık bir saat sürdü.
DÜNYA
