ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio-Lavrov görüşmesinin detaylarını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun New York’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Trump’ın çatışmanın sona erdirilmesi çağrısını... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişlerı Bakanı Marco Rubio’nun New York'ta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Moskova'yı Ukrayna'daki çatışmanın uzun vadeli çözümüne yönelik adımlar atmaya çağırdığı belirtildi.Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump’ın çatışmanın sona erdirilmesi çağrısını yineledi ve Moskova’nın Rusya-Ukrayna çatışmasının uzun vadeli çözümünü sağlamak için adımlar atmasının gerekliliğini vurguladı” denildi.Görüşme, BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu kapsamında basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve yaklaşık bir saat sürdü.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişlerı Bakanı Marco Rubio’nun New York'ta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Moskova'yı Ukrayna'daki çatışmanın uzun vadeli çözümüne yönelik adımlar atmaya çağırdığı belirtildi.
Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump’ın çatışmanın sona erdirilmesi çağrısını yineledi ve Moskova’nın Rusya-Ukrayna çatışmasının uzun vadeli çözümünü sağlamak için adımlar atmasının gerekliliğini vurguladı” denildi.
Görüşme, BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu kapsamında basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve yaklaşık bir saat sürdü.