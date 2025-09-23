Türkiye
Trump: Putin ile ilişkiler Ukrayna ihtilafının çözümüne katkı sağlamadı
Trump: Putin ile ilişkiler Ukrayna ihtilafının çözümüne katkı sağlamadı
2025-09-23T23:09+0300
2025-09-23T23:07+0300
BD Başkanı Donald Trump, New York'ta BM Genel Kurulu kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan iyi ilişkilerinin, Ukrayna çatışmasının çözümüne herhangi bir katkı sağlamadığını ifade etti.Trump, "En büyük hayal kırıklığı, Rusya ve Ukrayna ile ilgili durum. Putin ile olan ilişkilerim nedeniyle bu sorunun çözülmesinin çok kolay olacağını düşünmüştüm, ancak ne yazık ki bu ilişkiler hiçbir anlam ifade etmedi" dedi.
Trump: Putin ile ilişkiler Ukrayna ihtilafının çözümüne katkı sağlamadı

23:09 23.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile iyi kişisel ilişkilere rağmen, bu ilişkilerin Ukrayna çatışmasının çözümüne hiçbir etkisinin olmadığını belirtti.
BD Başkanı Donald Trump, New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan iyi ilişkilerinin, Ukrayna çatışmasının çözümüne herhangi bir katkı sağlamadığını ifade etti.
Trump, “En büyük hayal kırıklığı, Rusya ve Ukrayna ile ilgili durum. Putin ile olan ilişkilerim nedeniyle bu sorunun çözülmesinin çok kolay olacağını düşünmüştüm, ancak ne yazık ki bu ilişkiler hiçbir anlam ifade etmedi” dedi.
