https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/york-dusesi-epstein-e-postasi-sonrasi-yardim-kuruluslarindan-cikarildi-en-yakin-arkadasim-1099600100.html

York Düşesi, Epstein e-postası sonrası yardım kuruluşlarından çıkarıldı: 'En yakın arkadaşım'

York Düşesi, Epstein e-postası sonrası yardım kuruluşlarından çıkarıldı: 'En yakın arkadaşım'

Sputnik Türkiye

York Dükü Prens Andrew’un eski eşi York Düşesi Sarah Ferguson, Jeffrey Epstein’a 'en yakın arkadaşım' dediği e-postanın ortaya çıkmasının ardından yedi hayır... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T14:44+0300

2025-09-23T14:44+0300

2025-09-23T14:44+0300

dünya

prens andrew

sarah ferguson

jeffrey epstein

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099599705_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_48f827a35b3cd83ecea46d055ced50c9.jpg

York Dükü Prens Andrew’un eski eşi York Düşesi Sarah Ferguson, 2011 yılında cinsel istismar suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein’a gönderdiği bir e-postanın basına yansımasının ardından, yedi hayır kurumuyla bağını kaybetti. 2011 tarihli e-postada Ferguson’un Epstein’ı “en yakın arkadaşım” olarak nitelendirdiği ve kamuoyundaki eleştirileri için özür dilediği ortaya çıktı.İlk olarak çocuk hospisi Julia’s House, Ferguson’la bağını sona erdirdiğini “bu rolün artık uygun olmadığını” belirterek açıkladı. Ardından Teenage Cancer Trust, Natasha Allergy Research Foundation, Children’s Literacy Charity, National Foundation for Retired Service Animals ve Prevent Breast Cancer da Düşes ile bağlarını kesti. British Heart Foundation ise Ferguson’un elçilik görevine son verdiğini duyurdu.'Yasal işlem tehditlerini önlemek amacıyla yazıldı'Ferguson’un sözcüsü, hayır kurumlarının kararına yorum yapmazken, söz konusu e-postanın Epstein’ın açmayı tehdit ettiği bir iftiradan korunma amacıyla yazıldığını ve Düşes’in bu ilişkiyi pişmanlıkla anmaya devam ettiğini söyledi.Epstein, 2008’de cinsel suçlardan hüküm giymişti. Ferguson, o dönemde Epstein’la olan ilişkisinin “büyük bir yargı hatası” olduğunu ve onunla bir daha görüşmeyeceğini açıklamıştı. Ancak ortaya çıkan e-posta, bu beyanlarıyla çelişen bir dil içeriyor.Ferguson’un eski eşi Prens Andrew da Epstein’la bağları nedeniyle görevlerinden çekilmek zorunda kalmış ve kamuoyunun yoğun eleştirisiyle karşılaşmıştı. ABD'de Epstein ve ünlü bağlantıları hakkında herhangi bir bilginin açıklanması için baskı artarken, iddia edilen bir “doğum günü defteri”ndeki mesajlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı ve belge ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/yeni-epstein-dosyalari-yayimlandi-dogum-gunu-kitabi-unlu-isimlerin-notlari-ve-tartismali-belgeler-1099213975.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

prens andrew, sarah ferguson, jeffrey epstein