https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/yeni-zelandada-anne-iki-cocugunu-oldurmekten-suclu-bulundu-yillarca-valizde-saklamis-1099594319.html
Yeni Zelanda'da iki çocuğunu öldürüp, yıllarca valizde saklayan anne hakkında mahkeme kararını verdi
Yeni Zelanda'da iki çocuğunu öldürüp, yıllarca valizde saklayan anne hakkında mahkeme kararını verdi
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda’da 2018’de iki çocuğunu öldürdüğü ve cesetlerini yıllarca valizlerde sakladığı ortaya çıkan 45 yaşındaki kadın, mahkeme tarafından cinayetten... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T13:03+0300
2025-09-23T13:03+0300
2025-09-23T13:19+0300
yaşam
yeni zelanda
yüksek mahkeme
auckland
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099593977_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4de5c6c63084ecfe2c7732d17c1bd401.jpg
Yeni Zelanda'da 45 yaşındaki kadın, iki çocuğunu öldürmekten suçlu bulundu. Ülke gündemine oturan davada, jüri Hakyung Lee isimli kadını, iki çocuğunu öldürmekten suçlu buldu. Mahkeme kayıtlarına göre Lee, 6 yaşındaki Minu Jo ve 8 yaşındaki Yuna Jo’yu 2018’de öldürdü ve cesetlerini yıllarca Auckland’daki bir depo ünitesinde valizler içinde sakladı.Lee’nin avukatları kadının “akıl sağlığının yerinde olmadığı” iddiasını öne sürse de jüri bu savunmayı reddetti. Lee’nin kocası, cinayetlerden yedi ay önce kanserden hayatını kaybetmişti. Cinayetlerden kısa süre sonra Güney Kore’ye giderek adını değiştiren Lee, Kasım 2022’de Yeni Zelanda’ya iade edildi.Depoların açık artırmaya verilmesiyle gerçek ortaya çıktıÇocukların cesetleri, Lee’nin depo kirasını ödeyememesi sonucu ünitedeki eşyaların 2022’de çevrim içi açık artırmaya çıkarılmasıyla ortaya çıktı. Alıcılar valizlerin içinde çocukların kalıntılarını buldu.Yüksek Mahkeme Yargıcı Geoffrey Venning, Lee’nin 26 Kasım’da hüküm giyene kadar tutuklu kalmasına karar verdi. Yeni Zelanda yasalarına göre cinayet suçunda müebbet hapis cezası zorunlu ve en az 10 yıl infaz edilmeden şartlı tahliye başvurusu yapılamıyor.Lee, 8 Eylül’de başlayan davanın kendisi için 'travmatik' olacağı gerekçesiyle duruşmaları başka bir salondan izlemiş, ancak karar günü salona dönerek yüzü saçlarıyla kapanmış şekilde başını öne eğmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/nevsehirde-iki-cocuk-kavga-etti-olen-15-olduren-14-yasinda-1099590832.html
yeni zelanda
auckland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099593977_87:0:998:683_1920x0_80_0_0_b1c441450adaff41be4fc4c48acdfa10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yeni zelanda, yüksek mahkeme, auckland
yeni zelanda, yüksek mahkeme, auckland
Yeni Zelanda'da iki çocuğunu öldürüp, yıllarca valizde saklayan anne hakkında mahkeme kararını verdi
13:03 23.09.2025 (güncellendi: 13:19 23.09.2025)
Yeni Zelanda’da 2018’de iki çocuğunu öldürdüğü ve cesetlerini yıllarca valizlerde sakladığı ortaya çıkan 45 yaşındaki kadın, mahkeme tarafından cinayetten suçlu bulundu. Kocasının ölümünün ardından çocuklarını öldüren kadın, Güney Kore’ye kaçmış ve 2022’de ise Yeni Zelanda'ya iade edilmişti.
Yeni Zelanda'da 45 yaşındaki kadın, iki çocuğunu öldürmekten suçlu bulundu. Ülke gündemine oturan davada, jüri Hakyung Lee isimli kadını, iki çocuğunu öldürmekten suçlu buldu. Mahkeme kayıtlarına göre Lee, 6 yaşındaki Minu Jo ve 8 yaşındaki Yuna Jo’yu 2018’de öldürdü ve cesetlerini yıllarca Auckland’daki bir depo ünitesinde valizler içinde sakladı.
Lee’nin avukatları kadının “akıl sağlığının yerinde olmadığı” iddiasını öne sürse de jüri bu savunmayı reddetti. Lee’nin kocası, cinayetlerden yedi ay önce kanserden hayatını kaybetmişti. Cinayetlerden kısa süre sonra Güney Kore’ye giderek adını değiştiren Lee, Kasım 2022’de Yeni Zelanda’ya iade edildi.
Depoların açık artırmaya verilmesiyle gerçek ortaya çıktı
Çocukların cesetleri, Lee’nin depo kirasını ödeyememesi sonucu ünitedeki eşyaların 2022’de çevrim içi açık artırmaya çıkarılmasıyla ortaya çıktı. Alıcılar valizlerin içinde çocukların kalıntılarını buldu.
Yüksek Mahkeme Yargıcı Geoffrey Venning, Lee’nin 26 Kasım’da hüküm giyene kadar tutuklu kalmasına karar verdi. Yeni Zelanda yasalarına göre cinayet suçunda müebbet hapis cezası zorunlu ve en az 10 yıl infaz edilmeden şartlı tahliye başvurusu yapılamıyor.
Lee, 8 Eylül’de başlayan davanın kendisi için 'travmatik' olacağı gerekçesiyle duruşmaları başka bir salondan izlemiş, ancak karar günü salona dönerek yüzü saçlarıyla kapanmış şekilde başını öne eğmişti.