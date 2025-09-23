https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/yeni-zelandada-anne-iki-cocugunu-oldurmekten-suclu-bulundu-yillarca-valizde-saklamis-1099594319.html

Yeni Zelanda'da iki çocuğunu öldürüp, yıllarca valizde saklayan anne hakkında mahkeme kararını verdi

Yeni Zelanda'da 2018'de iki çocuğunu öldürdüğü ve cesetlerini yıllarca valizlerde sakladığı ortaya çıkan 45 yaşındaki kadın, mahkeme tarafından cinayetten...

Yeni Zelanda'da 45 yaşındaki kadın, iki çocuğunu öldürmekten suçlu bulundu. Ülke gündemine oturan davada, jüri Hakyung Lee isimli kadını, iki çocuğunu öldürmekten suçlu buldu. Mahkeme kayıtlarına göre Lee, 6 yaşındaki Minu Jo ve 8 yaşındaki Yuna Jo’yu 2018’de öldürdü ve cesetlerini yıllarca Auckland’daki bir depo ünitesinde valizler içinde sakladı.Lee’nin avukatları kadının “akıl sağlığının yerinde olmadığı” iddiasını öne sürse de jüri bu savunmayı reddetti. Lee’nin kocası, cinayetlerden yedi ay önce kanserden hayatını kaybetmişti. Cinayetlerden kısa süre sonra Güney Kore’ye giderek adını değiştiren Lee, Kasım 2022’de Yeni Zelanda’ya iade edildi.Depoların açık artırmaya verilmesiyle gerçek ortaya çıktıÇocukların cesetleri, Lee’nin depo kirasını ödeyememesi sonucu ünitedeki eşyaların 2022’de çevrim içi açık artırmaya çıkarılmasıyla ortaya çıktı. Alıcılar valizlerin içinde çocukların kalıntılarını buldu.Yüksek Mahkeme Yargıcı Geoffrey Venning, Lee’nin 26 Kasım’da hüküm giyene kadar tutuklu kalmasına karar verdi. Yeni Zelanda yasalarına göre cinayet suçunda müebbet hapis cezası zorunlu ve en az 10 yıl infaz edilmeden şartlı tahliye başvurusu yapılamıyor.Lee, 8 Eylül’de başlayan davanın kendisi için 'travmatik' olacağı gerekçesiyle duruşmaları başka bir salondan izlemiş, ancak karar günü salona dönerek yüzü saçlarıyla kapanmış şekilde başını öne eğmişti.

