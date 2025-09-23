https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/nevsehirde-iki-cocuk-kavga-etti-olen-15-olduren-14-yasinda-1099590832.html
Nevşehir'de iki çocuk kavga etti: Ölen 15, öldüren 14 yaşında
Nevşehir'de iki çocuk arasında çıkan kavgada, 15 yaşındaki F.A., 14 yaşındaki M.M.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 23.09.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye'de suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların artırılmasına yönelik tartışmalar sürerken Nevşehir'de dün meydana gelen olayda 14 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki başka bir çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli çocuk gözaltına alınırken, kavganın 'kız arkadaş meselesi' nedeniyle çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Cebinden çıkardığı bıçakla kalbinden yaraladıNevşehir'de, dün öğle saatlerinde Emek Mahallesi Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana gelen olayda, F.A. (15) ile M.M.K. (14) arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.M.K. cebinden çıkardığı bıçakla F.A.’yı kalbinden yaraladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. 14 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı.
