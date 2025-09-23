https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ukraynalilar-natonun-kislik-giysilerini-satiyor-1099590956.html

Ukraynalılar NATO'nun kışlık giysilerini satıyor

Ukraynalıların, NATO'nun askeri yardım kapsamında sağladığı kışlık giysileri internet üzerinden satışa çıkardığı tespit edildi.

Sputnik, sosyal medya verilerini analiz ederek Ukrayna vatandaşlarının, NATO’nun sağladığı askeri yardım malzemelerini satmaya başladığını ortaya çıkardı.Ukraynalı bir ilan sitesi, NATO kış üniformalarını satışa sunuyor. Bazı satıcılar, ürünleri ‘kişisel eşya’ olarak satarken bazıları da farklı bedenlerde kıyafetler sunuyor.Ceket ve pantolondan oluşan bir NATO kış seti 6 bin grivna (TL ile aynı), bir İngiliz termal seti 4 bin grivna, Alman ordusunun sıcak ceketi bin 850 grivna, NATO kış botları da 2 bin grivna'dan satışa çıkarıldı.İspanyol askeri kış pantolonları bin 500 grivna’ya satılırken İsveç yapımı pantolonların fiyatı 2 bin 400 grivna’dan başlıyor. Kıyaslamak gerekirse, aynı sitede Ukrayna muadilleri 500 grivna’dan başlayan fiyatlarla elde edilebilir. 3 bin grivna vererek NATO kış uyku tulumu alınabilir.

