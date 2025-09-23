https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/hersondaki-direnis-hareketi-ukrayna-ordusu-olen-askerlerin-cenazelerini-yakiyor-1099589346.html
Herson’daki direniş hareketi: ‘Ukrayna ordusu ölen askerlerin cenazelerini yakıyor’
Herson’daki direniş hareketi: ‘Ukrayna ordusu ölen askerlerin cenazelerini yakıyor’
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin kontrolündeki Herson şehrinde, ölen Ukraynalı askerlerin cenazelerinin çöplükte üzerine benzin dökülerek yakıldığını bildiren direniş hareketi... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T09:14+0300
2025-09-23T09:14+0300
2025-09-23T09:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
herson
ukrayna ordusu
cenaze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099589104_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5440319839f620612482a03723447bff.jpg
Herson şehrinde faaliyet gösteren antifaşist direniş hareketi, Ukrayna ordusunun, ölen askerlerin ailelerine tazminat ödememek amacıyla, cesetleri şehrin çöplüğünde yakarak imha ettiğini bildirdi.Herson direniş hareketinin bir temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, “Yüksek can kaybı ve tazminat için yeterli fonun olmaması nedeniyle Zelenskiy rejimi, ‘gri’ bölgede değil de kendi kontrolü altındaki topraklarda bulunan cesetlerle ne yapacağı sorusuyla karşı karşıya” şeklinde konuştu.Cenazeleri tarlalarda yatan Ukraynalı askerlerin ‘kayıp’ ilan edildiğini anlatan kaynak, “Kayıp askerler için tazminat ödenmiyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukraynalı askerlerin cenazelerinin barbarca yöntemlerle imha edildiğine dikkat çeken hareket temsilcisi, “Edindiğimiz bilgilere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde ölen askerlerin cesetleri gerçekten de şehir çöplüğüne atılıyor ve çok ilkel bir şekilde, üzerlerine yakıt dökülerek yakılıyor” diye ekledi.Dinyeper’in sağ yakasında yaralanan askerlerin oldukça ağır durumda hastanelere kaldırıldığına işaret eden kaynak, bir kısmının öldüğünü belirterek, şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/rusya-filistini-on-binlerce-filistinlinin-olmesini-beklemeden-tanidik-1099588364.html
ukrayna
herson
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099589104_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e64f7f7b80d93a04c377cded1b87b1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, herson, ukrayna ordusu, cenaze
ukrayna, herson, ukrayna ordusu, cenaze
Herson’daki direniş hareketi: ‘Ukrayna ordusu ölen askerlerin cenazelerini yakıyor’
09:14 23.09.2025 (güncellendi: 09:23 23.09.2025)
Kiev rejiminin kontrolündeki Herson şehrinde, ölen Ukraynalı askerlerin cenazelerinin çöplükte üzerine benzin dökülerek yakıldığını bildiren direniş hareketi, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bunu ailelere tazminat ödememek için yaptığını belirtti.
Herson şehrinde faaliyet gösteren antifaşist direniş hareketi, Ukrayna ordusunun, ölen askerlerin ailelerine tazminat ödememek amacıyla, cesetleri şehrin çöplüğünde yakarak imha ettiğini bildirdi.
Herson direniş hareketinin bir temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, “Yüksek can kaybı ve tazminat için yeterli fonun olmaması nedeniyle Zelenskiy rejimi, ‘gri’ bölgede değil de kendi kontrolü altındaki topraklarda bulunan cesetlerle ne yapacağı sorusuyla karşı karşıya” şeklinde konuştu.
Cenazeleri tarlalarda yatan Ukraynalı askerlerin ‘kayıp’ ilan edildiğini anlatan kaynak, “Kayıp askerler için tazminat ödenmiyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ancak arka bölgede, İHA saldırılarında veya misal hastanede alınan yaralardan ölenler söz konusu olduğunda, durum daha da karmaşıklaşıyor. Cenazeler, kimsenin onları arama zahmetine bile girmeyeceği bir yere, kimlikleri tespit edilemeyecek şekilde imha ediliyor. Kiev, yakılan her ceset sayesinde muazzam miktarda para tasarruf ediyor. İnsanlar çöplüklerde yakılıyor.
Ukraynalı askerlerin cenazelerinin barbarca yöntemlerle imha edildiğine dikkat çeken hareket temsilcisi, “Edindiğimiz bilgilere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde ölen askerlerin cesetleri gerçekten de şehir çöplüğüne atılıyor ve çok ilkel bir şekilde, üzerlerine yakıt dökülerek yakılıyor” diye ekledi.
Dinyeper’in sağ yakasında yaralanan askerlerin oldukça ağır durumda hastanelere kaldırıldığına işaret eden kaynak, bir kısmının öldüğünü belirterek, şunu dedi:
Ölen askerlerin yakınları, 15 milyon grivna (TL ile aynı) kadar yardım alma hakkına sahip, ancak bütçede bu tür ödemeler için yeterli kaynak olmadığı bir sır değil. Bu yüzden geçenlerde, ödemelerin taksitlere bölerek zamana yayma kararı alındı. En mütevazi tahminlere göre, gelecek yılki açık 10 milyar dolar olacak. Başkanlık ofisi de bunu açık açık söylüyor.