Herson’daki direniş hareketi: ‘Ukrayna ordusu ölen askerlerin cenazelerini yakıyor’

Herson’daki direniş hareketi: ‘Ukrayna ordusu ölen askerlerin cenazelerini yakıyor’

Kiev rejiminin kontrolündeki Herson şehrinde, ölen Ukraynalı askerlerin cenazelerinin çöplükte üzerine benzin dökülerek yakıldığını bildiren direniş hareketi... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

Herson şehrinde faaliyet gösteren antifaşist direniş hareketi, Ukrayna ordusunun, ölen askerlerin ailelerine tazminat ödememek amacıyla, cesetleri şehrin çöplüğünde yakarak imha ettiğini bildirdi.Herson direniş hareketinin bir temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, “Yüksek can kaybı ve tazminat için yeterli fonun olmaması nedeniyle Zelenskiy rejimi, ‘gri’ bölgede değil de kendi kontrolü altındaki topraklarda bulunan cesetlerle ne yapacağı sorusuyla karşı karşıya” şeklinde konuştu.Cenazeleri tarlalarda yatan Ukraynalı askerlerin ‘kayıp’ ilan edildiğini anlatan kaynak, “Kayıp askerler için tazminat ödenmiyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukraynalı askerlerin cenazelerinin barbarca yöntemlerle imha edildiğine dikkat çeken hareket temsilcisi, “Edindiğimiz bilgilere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde ölen askerlerin cesetleri gerçekten de şehir çöplüğüne atılıyor ve çok ilkel bir şekilde, üzerlerine yakıt dökülerek yakılıyor” diye ekledi.Dinyeper’in sağ yakasında yaralanan askerlerin oldukça ağır durumda hastanelere kaldırıldığına işaret eden kaynak, bir kısmının öldüğünü belirterek, şunu dedi:

