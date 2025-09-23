https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ukraynada-teror-kamplari-vuruldu-donbassta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1099595692.html

Ukrayna'da 'terör kampları' vuruldu: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti

Ukrayna'da 'terör kampları' vuruldu: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

23.09.2025

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamada, Kiev rejiminin Kırım'ın Foros kentine yönelik düzenlediği ve sivillerin hayatını kaybettiği terör saldırısına karşılık olarak Rus ordusunun dün gece Ukrayna'da özel harekat timlerinin ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu ve terör saldırıları hazırlığı yapıldığı kampları bombaladığı bildirildi.Ayrıca Odessa Bölgesi'ndeki bir askeri hava üssünde, Kırım'daki sivil altyapıya yönelik saldırılarda kullanılan İHA'ların bulunduğu depolar imha edilirken uzun menzilli İHA'ların üretildiği Motor Siç fabrikası vuruldu.Rus Silahlı Kuvvetleri 'Yug' (Güney) Askeri Grubu birimi, kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Pereyezdnoye yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 650 asker, 2 tank ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombasını, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 438 uçak tipi İHA’sını engelledi.

