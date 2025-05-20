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TÜSİAD yöneticileri için karar: Yurt dışı yasağı kaldırıldı
TÜSİAD yöneticileri için karar: Yurt dışı yasağı kaldırıldı
Sputnik Türkiye
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras, “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T16:14+0300
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tüsi̇ad
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İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras yargı önüne çıktı. İki yönetici, 13 Şubat'taki TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldı.Savcılık mütalaasında, Turan ve Aras hakkında ayrı ayrı 5 yıl 6 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. Duruşmaya bizzat katılan sanıklar, avukatlarıyla birlikte savunmalarını sundu.Yurt dışı yasağına mahkemeden i̇zin çıktıDavanın bugünkü duruşmasında, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Alınan karara göre, her iki sanık hakkında daha önce verilen yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Bu karar, iş dünyası ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.Bir sonraki duruşma tarihi belli olduMahkeme, davayı ileri bir tarihe erteleyerek bir sonraki duruşmanın 23 Eylül 2025 tarihinde yapılmasına hükmetti. O tarihe kadar sanıkların adli kontrol şartları kapsamında serbest kalacakları öğrenildi.TÜSİAD yönetimi, devam eden yargı süreci nedeniyle kamuoyuna henüz bir açıklama yapmadı. Örgüt, üyelerinin haklarının korunması adına hukuki süreci yakından takip etmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/tusiad-yoneticileri-hakkinda-yeni-iddianame-adli-yargilamayi-etkilemeye-tesebbus-1095920577.html
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orhan turan, tüsi̇ad, yargı, mahkeme

TÜSİAD yöneticileri için karar: Yurt dışı yasağı kaldırıldı

16:14 20.05.2025 (güncellendi: 16:18 20.05.2025)
Orhan Turan
Orhan Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
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Ayrıntılar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras, “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme, iki isim hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını kaldırma kararı aldı. Dava 23 Eylül’de sürecek.
İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras yargı önüne çıktı. İki yönetici, 13 Şubat'taki TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldı.
Savcılık mütalaasında, Turan ve Aras hakkında ayrı ayrı 5 yıl 6 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. Duruşmaya bizzat katılan sanıklar, avukatlarıyla birlikte savunmalarını sundu.

Yurt dışı yasağına mahkemeden i̇zin çıktı

Davanın bugünkü duruşmasında, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Alınan karara göre, her iki sanık hakkında daha önce verilen yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Bu karar, iş dünyası ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu

Mahkeme, davayı ileri bir tarihe erteleyerek bir sonraki duruşmanın 23 Eylül 2025 tarihinde yapılmasına hükmetti. O tarihe kadar sanıkların adli kontrol şartları kapsamında serbest kalacakları öğrenildi.
TÜSİAD yönetimi, devam eden yargı süreci nedeniyle kamuoyuna henüz bir açıklama yapmadı. Örgüt, üyelerinin haklarının korunması adına hukuki süreci yakından takip etmeye devam ediyor.
TÜSİAD'a soruşturma açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
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TÜSİAD yöneticileri hakkında yeni iddianame: 'Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs'
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