Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri belli oldu: Zirvedeki isim yine değişmedi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085579762_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_badfcb8a3dd3c8401a171500dfa2ff17.jpg
haluk levent, celebrity güven endeksi 2025, türkiye’nin en güvenilir ünlüsü, kenan imirzalıoğlu, müge anlı, şener şen, murat yıldırım, tarkan, haluk bilginer, tolga çevik, beyazıt öztürk, aras bulut iynemli, kıvanç tatlıtuğ, demet akbağ, ilker ayrık, demet evgar, en güvenilir ünlüler listesi, medıacat ipsos araştırması, güller ve günahlar dizisi
Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri belli oldu: Zirvedeki isim yine değişmedi
10:00 23.09.2025 (güncellendi: 10:01 23.09.2025)
Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri belli oldu. İlk sırada, önceki 5 yılda olduğu gibi yine Haluk Levent yer alarak bu alanda rekor kırdı
Haluk Levent 2025’in en güvenilir ünlüsü seçildi.
Haluk Levent 6. kez zirvede
MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi 2025 sonuçlarına göre Haluk Levent, Türkiye’nin en güvenilir ünlüsü oldu. 6 yıldır listenin zirvesinde yer alan Haluk Levent, üst üste aldığı bu sonuçla güven endeksinde rekora imza attı.
2017’de ünlülerin ürün ve hizmet tavsiyelerine duyulan güven yüzde 28.8 seviyesindeyken, 2025 yılında bu oran yüzde 39.3’e çıktı. Güvenilirlik oranı da yüzde 31.2’den yüzde 40.3’e yükseldi. Araştırmaya göre, sosyal medyada sessiz kalan ünlülerin kamuoyu nezdinde puan kaybettiği dikkat çekti.
Kenan İmirzalıoğlu ve Müge Anlı da listede
İlk 20’deki 15 ünlünün ortalama 5 puan gerilemesine rağmen listenin zirvesi değişmedi. 12 ilde 1000 kişiyle yapılan online araştırmaya göre Haluk Levent yine birinci oldu. Kenan İmirzalıoğlu ikinci sırada, Müge Anlı ise üçüncü sırada yer aldı.
Tarkan da güvenilir bulundu
Listede ayrıca Şener Şen, Ali Sunal, Murat Yıldırım, Tarkan, Haluk Bilginer, Tolga Çevik, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, İlker Ayrık ve Demet Evgar da bulunuyor.
Güvenilirler listesinde yeni isimler
Bu yıl Güller ve Günahlar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım, listeye ilk kez girerek 7’nci sırada yer aldı. Tarkan ise 13’üncü sıradan 8’inci sıraya yükselerek güven endeksinde puan kaybetmeyen tek sanatçı oldu.