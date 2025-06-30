https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/haluk-levent-bir-ilke-imza-atti-karaborsa-bilet-aldi-1097452890.html
Haluk Levent bir ilke imza attı: Karaborsa bilet aldı
Haluk Levent bir ilke imza attı: Karaborsa bilet aldı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, arkadaşlarına verecek konser bileti bulamayınca kendi konserine karaborsadan bilet almak zorunda kaldı. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T11:37+0300
2025-06-30T11:37+0300
2025-06-30T11:37+0300
yaşam
haluk levent
konser
harbiye açık hava konserleri
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Ünlü sanatçı Haluk Levent, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği 30. yıl konserinde tüm biletler satılınca arkadaşlarına verecek bilet bulamadı. Ünlü isim çareyi, karaborsadan bilet almakta buldu. Dünyada bir ilktir Haluk Levent, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde kariyerinin 30'uncu yıl konserini verdi. Konser biletlerinin kısa sürede tükenmesi üzerine, davetlilerine verecek bileti kalmayan Haluk Levent, sosyal medyadan karaborsadan bilet satın aldığını söyleyerek; "Dünyada herhalde ilktir; kendi konserine karaborsa bilet alan" dedi.
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haluk levent, konser, harbiye açık hava konserleri
haluk levent, konser, harbiye açık hava konserleri
Haluk Levent bir ilke imza attı: Karaborsa bilet aldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, arkadaşlarına verecek konser bileti bulamayınca kendi konserine karaborsadan bilet almak zorunda kaldı.
Ünlü sanatçı Haluk Levent, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği 30. yıl konserinde tüm biletler satılınca arkadaşlarına verecek bilet bulamadı. Ünlü isim çareyi, karaborsadan bilet almakta buldu.
Haluk Levent, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde kariyerinin 30'uncu yıl konserini verdi. Konser biletlerinin kısa sürede tükenmesi üzerine, davetlilerine verecek bileti kalmayan Haluk Levent, sosyal medyadan karaborsadan bilet satın aldığını söyleyerek; "Dünyada herhalde ilktir; kendi konserine karaborsa bilet alan" dedi.