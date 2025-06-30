https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/haluk-levent-bir-ilke-imza-atti-karaborsa-bilet-aldi-1097452890.html

Haluk Levent bir ilke imza attı: Karaborsa bilet aldı

Haluk Levent bir ilke imza attı: Karaborsa bilet aldı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, arkadaşlarına verecek konser bileti bulamayınca kendi konserine karaborsadan bilet almak zorunda kaldı. 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T11:37+0300

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yaşam

haluk levent

konser

harbiye açık hava konserleri

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Ünlü sanatçı Haluk Levent, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği 30. yıl konserinde tüm biletler satılınca arkadaşlarına verecek bilet bulamadı. Ünlü isim çareyi, karaborsadan bilet almakta buldu. Dünyada bir ilktir Haluk Levent, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde kariyerinin 30'uncu yıl konserini verdi. Konser biletlerinin kısa sürede tükenmesi üzerine, davetlilerine verecek bileti kalmayan Haluk Levent, sosyal medyadan karaborsadan bilet satın aldığını söyleyerek; "Dünyada herhalde ilktir; kendi konserine karaborsa bilet alan" dedi.

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haluk levent, konser, harbiye açık hava konserleri