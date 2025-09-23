https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/trumpin-helikopterine-lazer-tutan-supheli-gozaltina-alindi-1099603278.html

Trump’ın helikopterine lazer tutan şüpheli gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump’ın içinde bulunduğu Marine One helikopterine lazer tutulduğu bildirildi. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli hakkında beş yıla kadar... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

Washington’da meydana gelen olayda, 33 yaşındaki Jacob Samuel Winkler isimli kişinin elindeki kırmızı lazeri önce bir polis memurunun yüzüne, ardından da Trump’ı taşıyan Marine One helikopterine doğrulttuğu belirtildi. Gizli Servis’in devriye memuru, şüphelinin yarı çıplak şekilde yürüdüğünü ve kendi kendine konuştuğunu fark ettiğini aktardı. Marine One gökyüzünden geçerken zanlının lazeri yukarıya çevirdiği bildirildi.'Özür dilemek istediğini' söyledi Şüpheli gözaltına alındığında sürekli olarak başkandan özür dilemek istediğini tekrarladığı ifade edildi. Savcılık, lazer ışığının pilotların görüşünü geçici olarak engelleyebileceğini ve ciddi kazalara yol açabileceğini açıkladı. ABD Savcısı Jeanine Pirro, “Bu davranış Marine One’ı ve içindekileri tehlikeye atıyor. Böyle bir eyleme kalkışırsanız tespit edilir ve en ağır şekilde yargılanırsınız” dedi.Winkler’in ifadesinde lazeri 'trafik levhaları gibi her şeye' tuttuğunu, ancak Marine One’a yöneltmenin suç olduğunu bilmediğini söylediği bildirildi. Polis ekipleri ayrıca şüphelinin üzerinde küçük bir bıçak bulunduğunu da aktardı.

