Fransa Cumhurbaşkanı, BM Genel Merkezi’ndeki konuşmasının ardından New York’ta ABD polisi tarafından beklenmedik şekilde durduruldu. Bunun nedeni, Donald Trump’ın konvoyunun kente geçişiydi. Macron, hemen ep telefonundan ABD Başkanı’nı aradı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nden ayrıldığı sırada sokakta mahsur kaldı.Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıdığını resmen açıkladığı konuşmanın ardından, Trump’ın başkanlık konvoyu nedeniyle bir caddede durdurulan Macron, polislerin izin vermemesi üzerine olduğu yerden ayrılamadı.Polis: ‘Üzgünüm Sayın Başkan’Bir polis memuru Macron’a ‘Üzgünüm Sayın Başkan, şu an her yer kapalı’ diye açıklama yaparak Trump’ın konvoyunu işaret etti.Trump’ı arayan Macron: Tahmin et ne oldu?Macron’un sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde ABD Başkanı Donald Trump’ı cep telefonundan arayarak şunları söylediği duyuldu:Aracını kullanamayıp yürüdüTrump’ın Macron’a ne yanıt verdiğinin bilinmediği görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.Macron’un bulunduğu cadde birkaç dakika sonra sadece yayalar için alındı. Bunun üzerine aracını kullanamayan Macron’un ekibiyle birlikte sokakta yürüdüğü görüldü.Fransa Cumhurbaşkanı, Fransız Büyükelçiliği’ne gitmeye çalışırken Trump ile telefon görüşmesine sokakta devam etti.
Macron, Trump’ın konvoyu yüzünden sokakta kaldı: ABD Başkanı’nı arayarak 'Tahmin et bakalım ne oldu?' dedi
13:08 23.09.2025 (güncellendi: 13:16 23.09.2025)
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, BM Genel Merkezi’ndeki konuşmasının ardından New York’ta ABD polisi tarafından beklenmedik şekilde durduruldu. Bunun nedeni, Donald Trump’ın konvoyunun geçişiydi. Macron, cep telefonunu çıkarıp herkesin önünde ABD Başkanı Trump'ı aradı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nden ayrıldığı sırada sokakta mahsur kaldı.
Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıdığını resmen açıkladığı konuşmanın ardından, Trump’ın başkanlık konvoyu nedeniyle bir caddede durdurulan Macron, polislerin izin vermemesi üzerine olduğu yerden ayrılamadı.
Polis: ‘Üzgünüm Sayın Başkan’
Bir polis memuru Macron’a ‘Üzgünüm Sayın Başkan, şu an her yer kapalı’ diye açıklama yaparak Trump’ın konvoyunu işaret etti.
Trump’ı arayan Macron: Tahmin et ne oldu?
Macron’un sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde ABD Başkanı Donald Trump’ı cep telefonundan arayarak şunları söylediği duyuldu:
Tahmin et bakalım ne oldu? Sokakta bekliyorum, çünkü her şey senin için kapatılmış.
Aracını kullanamayıp yürüdü
Trump’ın Macron’a ne yanıt verdiğinin bilinmediği görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Macron’un bulunduğu cadde birkaç dakika sonra sadece yayalar için alındı. Bunun üzerine aracını kullanamayan Macron’un ekibiyle birlikte sokakta yürüdüğü görüldü.
Fransa Cumhurbaşkanı, Fransız Büyükelçiliği’ne gitmeye çalışırken Trump ile telefon görüşmesine sokakta devam etti.