BM Genel Sekreteri Guterres: Acil bir çağrı yapıyorum, BM ilkeleri kuşatma altında

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, New York'taki 80. toplantının açılış konuşmasında "Acil bir çağrı yapıyorum, BM ilkeleri kuşatma altında" derken ekledi: ‘Çok kutupluluk, kaosa davetiye çıkarır'"Dünyamız giderek daha çok kutuplu bir hale geliyor. Bu, çeşitli ve dinamik bir küresel manzarayı yansıtması açısından olumlu olabilir. Fakat etkili çok taraflı kurumlar olmadan çok kutupluluk, kaosa davetiye çıkarır" ifadelerini kullanan Guterres, ayrıca "Avrupa'nın acı bir şekilde öğrendiği gibi; bunun sonucunda Birinci Dünya Savaşı patlak vermiştir" örneğini kullandı. 'Dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor'BM Genel Sekreteri, "Gazze'deki gibi bir şiddet görmedim" ifadelerini kullanırken "Gazze'deki dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonuç" dedi. Guterres, Hamas'ın rehineleri hemen serbest bırakması gerektiğini söylerken, "Rehineler hemen serbest bırakılmalı ve İsrail de hemen sivilleri öldürmeye son vermeli. Artık her yerde insanların bu şekilde öldürülmesine son vermek gerekiyor" dedi. Genel Sekterek, ayrıca "İnsan hakları, ayırt etmeden herkes için eşit olmalıdır. Halk sözden çok daha önemlidir. Sivil hakların ve özgürlüklerin garantörü ve koruyucusu olmalıyız" ifadelerini kullandı.'Seçemeyeceğimiz tek seçenek: Pes etmek''Şimdi seçim zamanı' diyen Gutterres 'seçeneklerin az olduğu bir dünyada büyüdüğünü' söylerken ekledi:

