BM Genel Sekreteri Guterres: Acil bir çağrı yapıyorum, BM ilkeleri kuşatma altında
BM Genel Sekreteri Guterres: Acil bir çağrı yapıyorum, BM ilkeleri kuşatma altında
BM Genel Sekreteri Guterres, genel kurulda konuşuyor. Guterres, 'Acil bir çağrı yapıyorum, BM ilkeleri kuşatma altında' dedi ve tercih yapmak gerektiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, New York'taki 80. toplantının açılış konuşmasında "Acil bir çağrı yapıyorum, BM ilkeleri kuşatma altında" derken ekledi: ‘Çok kutupluluk, kaosa davetiye çıkarır'"Dünyamız giderek daha çok kutuplu bir hale geliyor. Bu, çeşitli ve dinamik bir küresel manzarayı yansıtması açısından olumlu olabilir. Fakat etkili çok taraflı kurumlar olmadan çok kutupluluk, kaosa davetiye çıkarır" ifadelerini kullanan Guterres, ayrıca "Avrupa'nın acı bir şekilde öğrendiği gibi; bunun sonucunda Birinci Dünya Savaşı patlak vermiştir" örneğini kullandı. 'Dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor'BM Genel Sekreteri, "Gazze'deki gibi bir şiddet görmedim" ifadelerini kullanırken "Gazze'deki dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonuç" dedi. Guterres, Hamas'ın rehineleri hemen serbest bırakması gerektiğini söylerken, "Rehineler hemen serbest bırakılmalı ve İsrail de hemen sivilleri öldürmeye son vermeli. Artık her yerde insanların bu şekilde öldürülmesine son vermek gerekiyor" dedi. Genel Sekterek, ayrıca "İnsan hakları, ayırt etmeden herkes için eşit olmalıdır. Halk sözden çok daha önemlidir. Sivil hakların ve özgürlüklerin garantörü ve koruyucusu olmalıyız" ifadelerini kullandı.'Seçemeyeceğimiz tek seçenek: Pes etmek''Şimdi seçim zamanı' diyen Gutterres 'seçeneklerin az olduğu bir dünyada büyüdüğünü' söylerken ekledi:
filistin
BM Genel Sekreteri Guterres, genel kurulda konuşuyor. Guterres, 'Acil bir çağrı yapıyorum, BM ilkeleri kuşatma altında' dedi ve tercih yapmak gerektiğini söyledi. Guterres ayrıca 'Gazze'deki gibi bir şiddet görmedim' ifadelerini kullanırken, 'dünyanın giderek daha çok kutuplu bir hale geldiğini' söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, New York'taki 80. toplantının açılış konuşmasında "Acil bir çağrı yapıyorum, BM ilkeleri kuşatma altında" derken ekledi:
Dünyanın her yerinde insanlar daha iyi bir sistem arıyorlar, o yüzden bir tercih yapmak durumundayız, insan hakları ve global adalet arayışında olmalıyız.
‘Çok kutupluluk, kaosa davetiye çıkarır'
"Dünyamız giderek daha çok kutuplu bir hale geliyor. Bu, çeşitli ve dinamik bir küresel manzarayı yansıtması açısından olumlu olabilir. Fakat etkili çok taraflı kurumlar olmadan çok kutupluluk, kaosa davetiye çıkarır" ifadelerini kullanan Guterres, ayrıca "Avrupa'nın acı bir şekilde öğrendiği gibi; bunun sonucunda Birinci Dünya Savaşı patlak vermiştir" örneğini kullandı.
'Dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor'
BM Genel Sekreteri, "Gazze'deki gibi bir şiddet görmedim" ifadelerini kullanırken "Gazze'deki dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonuç" dedi.
Guterres, Hamas'ın rehineleri hemen serbest bırakması gerektiğini söylerken, "Rehineler hemen serbest bırakılmalı ve İsrail de hemen sivilleri öldürmeye son vermeli. Artık her yerde insanların bu şekilde öldürülmesine son vermek gerekiyor" dedi.
Genel Sekterek, ayrıca "İnsan hakları, ayırt etmeden herkes için eşit olmalıdır. Halk sözden çok daha önemlidir. Sivil hakların ve özgürlüklerin garantörü ve koruyucusu olmalıyız" ifadelerini kullandı.
'Seçemeyeceğimiz tek seçenek: Pes etmek'
'Şimdi seçim zamanı' diyen Gutterres 'seçeneklerin az olduğu bir dünyada büyüdüğünü' söylerken ekledi:
Problem ne olursa olsun pes etmemeyi erken öğrendim. Tek seçeneği asla yapamayız: Pes etmek. Bu benim size adalet, insanlık için vaadim. Hiçbir zaman pes etmeyeceğim.