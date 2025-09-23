https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/trump-antifayi-teror-orgutu-ilan-etti-1099588656.html
Trump, Antifa'yı 'terör örgütü' ilan etti
Trump, Antifa'yı ‘terör örgütü’ ilan etti
ABD Başkanı Trump, Antifa adlı harekatı 'terör örgütü' olarak tanımlayan başkanlık kararnamesini imzaladı. 23.09.2025
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı ve Antifa harekatını ‘terör örgütü’ ilan eden kararname kamuoyu ile paylaşıldı.
Kararnamenin metninde, “Meşru siyasi faaliyetleri bastırmayı ve hukukun üstünlüğünü bozmayı amaçlayan siyasi şiddet modeli nedeniyle Antifa'yı iç terör örgütü olarak ilan ediyorum” ifadesi yer aldı.
Antifa, “ABD hükümetinin, kolluk kuvvetlerinin ve hukuk sistemimizin devrilmesini açıkça talep eden militarist, anarşist bir girişim” olarak tanımlanan kararnamede hareket, “zorlama ve sindirme yoluyla politika hedeflerine ulaşmak için tasarlanmış organize bir iç terör örgütü” şeklinde betimlendi.
Tüzel kişiliği bulunmayan Antifa, anarşist görüşleri savunanları birleştiriyor.
ABD basını, muhafazakar siyasetçi Charlie Kirk suikastında kullanıldığı tahmin edilen tüfekte, üzerinde Antifa sloganları yazılı mermilerin bulunduğunu bildirmişti.