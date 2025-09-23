https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ticaret-bakanligi-harekete-gecti-bazi-oda-kokulari-ile-pelus-oyuncaklar-icin-toplatma-karari-1099589849.html
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Bazı oda kokuları ile peluş oyuncaklar için toplatma kararı
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yeni kararlar açıkladı. Sağlık riski taşıdığı belirlenen bazı peluş oyuncaklar ve oda kokuları için... 23.09.2025
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yayımladığı duyuruda bazı ürünlerin tüketici sağlığı açısından risk taşıdığını açıkladı. Bu kapsamda iki farklı markaya ait oda kokusu ile bir grup peluş oyuncak için toplatma kararı alındı.Be ve Brescia Home oda kokuları yasaklandıYapılan denetimlerde Be markalı oda kokusunda ve Brescia Home markalı bambu çubuklu oda kokusunda dokunsal tehlike uyarılarının eksik olduğu belirlendi. Ayrıca Brescia Home ürününün ambalajı, çocuklarda yanıltıcı etki yaratabilecek şekilde tasarlandığı gerekçesiyle de uygun bulunmadı.Bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.Peluş oyuncaklarda yutma riskiBakanlık, yapılan testlerde bazı peluş oyuncakların küçük parça oluşturduğunu ve bunun özellikle küçük çocuklarda boğulma riski taşıdığını açıkladı. Bu nedenle peluş oyuncakların da piyasadan toplatılmasına karar verildi.
türki̇ye
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yeni kararlar açıkladı. Sağlık riski taşıdığı belirlenen bazı peluş oyuncaklar ve oda kokuları için piyasaya arz yasağı getirildi. Ürünlerin ambalaj ve güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edilirken, toplatma kararı alındı.
