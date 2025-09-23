https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ticaret-bakanligi-harekete-gecti-bazi-oda-kokulari-ile-pelus-oyuncaklar-icin-toplatma-karari-1099589849.html

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Bazı oda kokuları ile peluş oyuncaklar için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yeni kararlar açıkladı. Sağlık riski taşıdığı belirlenen bazı peluş oyuncaklar ve oda kokuları için... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yayımladığı duyuruda bazı ürünlerin tüketici sağlığı açısından risk taşıdığını açıkladı. Bu kapsamda iki farklı markaya ait oda kokusu ile bir grup peluş oyuncak için toplatma kararı alındı.Be ve Brescia Home oda kokuları yasaklandıYapılan denetimlerde Be markalı oda kokusunda ve Brescia Home markalı bambu çubuklu oda kokusunda dokunsal tehlike uyarılarının eksik olduğu belirlendi. Ayrıca Brescia Home ürününün ambalajı, çocuklarda yanıltıcı etki yaratabilecek şekilde tasarlandığı gerekçesiyle de uygun bulunmadı.Bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.Peluş oyuncaklarda yutma riskiBakanlık, yapılan testlerde bazı peluş oyuncakların küçük parça oluşturduğunu ve bunun özellikle küçük çocuklarda boğulma riski taşıdığını açıkladı. Bu nedenle peluş oyuncakların da piyasadan toplatılmasına karar verildi.

