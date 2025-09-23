Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan, BM'ye ‘hiçbir iş yapmıyorlar’ suçlaması
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan, BM'ye ‘hiçbir iş yapmıyorlar’ suçlaması
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BM’yi suçlarken, ‘ayrıca çok fazla para harcamakta iyiler’ dedi. 23.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, katıldığı Fox and Friends programında gündemi değerlendirirken ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapacağı konuşmada bu konuya değineceğini belirterek şunları söyledi:'Hamas, Fransa'ya mektup göndermedi'ABD basınında çıkan ‘Hamas, Trump'a mektup gönderdi’ iddialarını da yanıtlayan Rubio, konu hakkında, "Hamas, Fransa'ya mektup göndermedi, Hamas başka bir ülkeye mektup göndermedi. Hamas açıkça görünüyor ki sözüm ona Trump'a mektup gönderdi. Çünkü Hamas gibi kötü bir grup bile Trump'ın çözüm ve etki gücü olan tek kişi olduğunu biliyor” ifadelerini kullandı.
23.09.2025
© AA / Celal GüneşTrump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, katıldığı Fox and Friends programında gündemi değerlendirirken ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapacağı konuşmada bu konuya değineceğini belirterek şunları söyledi:

Başkan (Trump) BM'ye kendi anlamı ve amacını bulması için meydan okuyacak çünkü hiçbir iş yapmıyor gibi duruyorlar. Ayrıca çok fazla para harcamakta da iyiler.

'Hamas, Fransa'ya mektup göndermedi'

ABD basınında çıkan ‘Hamas, Trump'a mektup gönderdi’ iddialarını da yanıtlayan Rubio, konu hakkında, "Hamas, Fransa'ya mektup göndermedi, Hamas başka bir ülkeye mektup göndermedi. Hamas açıkça görünüyor ki sözüm ona Trump'a mektup gönderdi. Çünkü Hamas gibi kötü bir grup bile Trump'ın çözüm ve etki gücü olan tek kişi olduğunu biliyor” ifadelerini kullandı.
Fox News, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup gönderdiğini ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 2 ay ara verilmesi garantisi sunması halinde, elindeki İsrailli esirlerin yarısını ‘hemen’ serbest bırakmayı önerdiğini öne sürmüştü.
