ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan, BM'ye ‘hiçbir iş yapmıyorlar’ suçlaması

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BM’yi suçlarken, ‘ayrıca çok fazla para harcamakta iyiler’ dedi. 23.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092724274_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b3ec3116114ef5da29d80c1d84fb0eb5.jpg

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, katıldığı Fox and Friends programında gündemi değerlendirirken ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapacağı konuşmada bu konuya değineceğini belirterek şunları söyledi:'Hamas, Fransa'ya mektup göndermedi'ABD basınında çıkan ‘Hamas, Trump'a mektup gönderdi’ iddialarını da yanıtlayan Rubio, konu hakkında, "Hamas, Fransa'ya mektup göndermedi, Hamas başka bir ülkeye mektup göndermedi. Hamas açıkça görünüyor ki sözüm ona Trump'a mektup gönderdi. Çünkü Hamas gibi kötü bir grup bile Trump'ın çözüm ve etki gücü olan tek kişi olduğunu biliyor” ifadelerini kullandı.

