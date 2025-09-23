https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/soguk-savas-programinin-sunucusu-bogac-soydemir-ve-konugu-enes-akgunduz-tutuklandi-1099607459.html

Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı

Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı

Sputnik Türkiye

Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı. 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T17:12+0300

2025-09-23T17:12+0300

2025-09-23T17:15+0300

türki̇ye

türkiye

soğuk savaş

hakaret

hakaret davası

dine hakaret

i̇slam'a hakaret

mahkeme

mahkeme kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099580878_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_6d60485506f4f23c3f0b85ed60e49ffb.jpg

Soğuk Savaş isimli kanalda yayınlanan bir videodaki şaka nedeniyle sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hz. Muhammed’e atıf yapılan ifadelerin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' niteliğinde olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Soydemir ve Akgündüz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/soguk-savas-programinin-sunucusu-bogac-soydemir-ve-konugu-enes-akgunduz-gozaltina-alindi-1099600234.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, soğuk savaş, hakaret, hakaret davası, dine hakaret, i̇slam'a hakaret, mahkeme, mahkeme kararı