Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı
Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı
Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı. 23.09.2025, Sputnik Türkiye
Soğuk Savaş isimli kanalda yayınlanan bir videodaki şaka nedeniyle sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hz. Muhammed’e atıf yapılan ifadelerin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' niteliğinde olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Soydemir ve Akgündüz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye, soğuk savaş, hakaret, hakaret davası, dine hakaret, i̇slam'a hakaret, mahkeme, mahkeme kararı
Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı

17:12 23.09.2025 (güncellendi: 17:15 23.09.2025)
Soğuk Savaş isimli kanalda yayınlanan bir videodaki şaka nedeniyle sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hz. Muhammed'e atıf yapılan ifadelerin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' niteliğinde olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Soydemir ve Akgündüz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz gözaltına alındı
14:44
