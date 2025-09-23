https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/soguk-savas-programinin-sunucusu-bogac-soydemir-ve-konugu-enes-akgunduz-tutuklandi-1099607459.html
Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı
Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı
Sputnik Türkiye
Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı. 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T17:12+0300
2025-09-23T17:12+0300
2025-09-23T17:15+0300
türki̇ye
türkiye
soğuk savaş
hakaret
hakaret davası
dine hakaret
i̇slam'a hakaret
mahkeme
mahkeme kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099580878_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_6d60485506f4f23c3f0b85ed60e49ffb.jpg
Soğuk Savaş isimli kanalda yayınlanan bir videodaki şaka nedeniyle sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hz. Muhammed’e atıf yapılan ifadelerin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' niteliğinde olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Soydemir ve Akgündüz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/soguk-savas-programinin-sunucusu-bogac-soydemir-ve-konugu-enes-akgunduz-gozaltina-alindi-1099600234.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099580878_150:0:1051:676_1920x0_80_0_0_8dfa4386b6beaa30ba4f2f81d868c16d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, soğuk savaş, hakaret, hakaret davası, dine hakaret, i̇slam'a hakaret, mahkeme, mahkeme kararı
türkiye, soğuk savaş, hakaret, hakaret davası, dine hakaret, i̇slam'a hakaret, mahkeme, mahkeme kararı
Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı
17:12 23.09.2025 (güncellendi: 17:15 23.09.2025)
Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı.
Soğuk Savaş isimli kanalda yayınlanan bir videodaki şaka nedeniyle sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hz. Muhammed’e atıf yapılan ifadelerin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' niteliğinde olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Soydemir ve Akgündüz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.