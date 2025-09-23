https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/soguk-savas-programinin-sunucusu-bogac-soydemir-ve-konugu-enes-akgunduz-gozaltina-alindi-1099600234.html
'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz gözaltına alındı
'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
“Soğuk Savaş” programını sunan Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T14:44+0300
2025-09-23T14:44+0300
2025-09-23T14:44+0300
türki̇ye
savaş
program
boğaç soydemir
enes akgündüz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099580878_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_6d60485506f4f23c3f0b85ed60e49ffb.jpg
Sosyal medya platformlarında “Soğuk Savaş” adıyla yayımlanan programda, Hz. Muhammed ile ilgili ifadeler kamuoyunda tepki topladı. Paylaşımların, halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte olduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında program sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:“Soğuk Savaş rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir videoda, ‘İçki tüm kötülüklerin anasıdır’ hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 216/1. maddesi uyarınca ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/doner-savaslarinda-turkiyeye-kotu-haber-tescil-basvurusu-reddedildi-1099597492.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099580878_150:0:1051:676_1920x0_80_0_0_8dfa4386b6beaa30ba4f2f81d868c16d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
savaş, program, boğaç soydemir, enes akgündüz
savaş, program, boğaç soydemir, enes akgündüz
'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz gözaltına alındı
“Soğuk Savaş” programını sunan Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Sosyal medya platformlarında “Soğuk Savaş” adıyla yayımlanan programda, Hz. Muhammed ile ilgili ifadeler kamuoyunda tepki topladı. Paylaşımların, halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte olduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında program sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
“Soğuk Savaş rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir videoda, ‘İçki tüm kötülüklerin anasıdır’ hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 216/1. maddesi uyarınca ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”