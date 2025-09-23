Türkiye
'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz gözaltına alındı
'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz gözaltına alındı
Sosyal medya platformlarında “Soğuk Savaş” adıyla yayımlanan programda, Hz. Muhammed ile ilgili ifadeler kamuoyunda tepki topladı. Paylaşımların, halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte olduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında program sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:“Soğuk Savaş rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir videoda, ‘İçki tüm kötülüklerin anasıdır’ hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 216/1. maddesi uyarınca ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”
© Fotoğraf : Soğuk Savaş XSoğuk Savaş
Soğuk Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
© Fotoğraf : Soğuk Savaş X
“Soğuk Savaş” programını sunan Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Sosyal medya platformlarında “Soğuk Savaş” adıyla yayımlanan programda, Hz. Muhammed ile ilgili ifadeler kamuoyunda tepki topladı. Paylaşımların, halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte olduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında program sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
“Soğuk Savaş rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir videoda, ‘İçki tüm kötülüklerin anasıdır’ hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 216/1. maddesi uyarınca ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”
