Fransa, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı
Sputnik Türkiye
Fransa, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı
22:27 22.09.2025 (güncellendi: 23:00 22.09.2025)
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını açıkladı. Böylece Fransa, bir gün önce aynı adımı atan Birleşik Krallık ve Kanada’nın ardından bu yönde açıklama yapan üçüncü G7 ülkesi oldu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Birleşmiş Milletler kürsüsünden Filistin Devleti’ni tanıdı.
Macron, konuşmasına “Savaşı durdurmanın, barışı başlatmanın zamanı geldi” sözleriyle başladı ve Hamas’ın elindeki 48 rehinenin serbest bırakılmasıyla Gazze’deki katliamların son bulması çağrısında bulundu.
“Zaman geldi çünkü aciliyet her yerde” diyen Macron, bu kararın geciktiğini düşünenler kadar erken olduğunu savunanların da olabileceğini belirterek, “Bir gerçek var ki artık daha fazla bekleyemeyiz” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca BM Genel Kurulu’nu, 1947’de Filistin Mandası’nın iki devlete bölünmesini öngören ve halklara kendi kaderini tayin hakkı tanıyan kararı tamamlamaya davet etti.
Macron, “O dönemde uluslararası toplum, İsrail Devleti’ni tanımış, bu halkın binlerce yıl süren sürgün ve zulümlerin ardından demokrasi kurmasına imkân tanımıştı. Ancak Arap Devleti’ne verilen söz bugüne kadar yerine getirilmedi” diye ekledi.