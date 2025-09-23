https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/sigorta-sektorunden-yilin-ilk-6-ayinda-100-milyar-lira-tazminat-odemesi-1099615819.html

Sigorta sektöründen yılın ilk 6 ayında 100 milyar lira tazminat ödemesi

Sigorta sektöründen yılın ilk 6 ayında 100 milyar lira tazminat ödemesi

Sputnik Türkiye

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında trafik, kasko ve ferdi kaza sigortalarında toplam 100.9 milyar lira tazminat ödendi. Bu... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T19:33+0300

2025-09-23T19:33+0300

2025-09-23T19:33+0300

türki̇ye

sigorta

sigorta primleri

sigorta dolandırıcılığı

türkiye sigorta birliği (tsb)

sigorta şirketi

kasko

kaza

kaza sebebi

zincirleme kaza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052711793_23:0:595:322_1920x0_80_0_0_4d83f5e6be97d8ba3280e678c370d140.jpg

2025 yılının ilk 6 ayında trafik, kasko ve ferdi kaza sigortalarında 2.25 milyon mağdura toplam 100.9 milyar lira tazminat ödendi.Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, trafik sigortasında, kazalarda karşı tarafın zararını karşılamak amacıyla yılın ilk yarısında 64.2 milyar lira tazminat ödendi. Ödemeler 1 milyon 505 bin 365 mağdura yapıldı. Trafik sigortasında en yüksek tazminat, 36.5 milyar lirayla otomobillere verildi.Kasko sigortasında ise 36.7 milyar lira tazminat ödendi ve 749 bin 436 kişi mağduriyetini giderdi. Kasko ödemelerinde en fazla miktar, 26.3 milyar lirayla otomobillere yapıldı.Ferdi kaza sigortasında, yılın ilk yarısında 18.9 milyon lira tazminat ödenirken, mağdur sayısı 663 oldu. Bu ödemelerin büyük kısmı 31 ve üzeri koltuklu otobüsler için yapıldı.Tazminat ödemelerinin çoğu doğrudan sigortalılara veya üçüncü şahıslara aktarıldı. Trafik sigortasında ödemelerin yüzde 87.4’ü, kaskoda yüzde 95.4’ü, ferdi kazada ise yüzde 83’ü hak sahiplerine ulaştı.Geçen yılın aynı dönemine göre, tazminat ödemeleri yüzde 57.3 artarken, mağdur sayısı da yüzde 7.3 yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/trafik-sigortasinda-yeni-primler-belli-oldu-14-bin-462-lira-odemeyen-yola-cikmayacak-1098979156.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sigorta, sigorta primleri, sigorta dolandırıcılığı, türkiye sigorta birliği (tsb), sigorta şirketi, kasko, kaza, kaza sebebi, zincirleme kaza, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, haksız kazanç