https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/sigorta-sektorunden-yilin-ilk-6-ayinda-100-milyar-lira-tazminat-odemesi-1099615819.html
Sigorta sektöründen yılın ilk 6 ayında 100 milyar lira tazminat ödemesi
Sigorta sektöründen yılın ilk 6 ayında 100 milyar lira tazminat ödemesi
Sputnik Türkiye
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında trafik, kasko ve ferdi kaza sigortalarında toplam 100.9 milyar lira tazminat ödendi. Bu... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T19:33+0300
2025-09-23T19:33+0300
2025-09-23T19:33+0300
türki̇ye
sigorta
sigorta primleri
sigorta dolandırıcılığı
türkiye sigorta birliği (tsb)
sigorta şirketi
kasko
kaza
kaza sebebi
zincirleme kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052711793_23:0:595:322_1920x0_80_0_0_4d83f5e6be97d8ba3280e678c370d140.jpg
2025 yılının ilk 6 ayında trafik, kasko ve ferdi kaza sigortalarında 2.25 milyon mağdura toplam 100.9 milyar lira tazminat ödendi.Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, trafik sigortasında, kazalarda karşı tarafın zararını karşılamak amacıyla yılın ilk yarısında 64.2 milyar lira tazminat ödendi. Ödemeler 1 milyon 505 bin 365 mağdura yapıldı. Trafik sigortasında en yüksek tazminat, 36.5 milyar lirayla otomobillere verildi.Kasko sigortasında ise 36.7 milyar lira tazminat ödendi ve 749 bin 436 kişi mağduriyetini giderdi. Kasko ödemelerinde en fazla miktar, 26.3 milyar lirayla otomobillere yapıldı.Ferdi kaza sigortasında, yılın ilk yarısında 18.9 milyon lira tazminat ödenirken, mağdur sayısı 663 oldu. Bu ödemelerin büyük kısmı 31 ve üzeri koltuklu otobüsler için yapıldı.Tazminat ödemelerinin çoğu doğrudan sigortalılara veya üçüncü şahıslara aktarıldı. Trafik sigortasında ödemelerin yüzde 87.4’ü, kaskoda yüzde 95.4’ü, ferdi kazada ise yüzde 83’ü hak sahiplerine ulaştı.Geçen yılın aynı dönemine göre, tazminat ödemeleri yüzde 57.3 artarken, mağdur sayısı da yüzde 7.3 yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/trafik-sigortasinda-yeni-primler-belli-oldu-14-bin-462-lira-odemeyen-yola-cikmayacak-1098979156.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052711793_94:0:523:322_1920x0_80_0_0_bc8cd5b8265eea2c191eea79edb12347.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sigorta, sigorta primleri, sigorta dolandırıcılığı, türkiye sigorta birliği (tsb), sigorta şirketi, kasko, kaza, kaza sebebi, zincirleme kaza, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, haksız kazanç
sigorta, sigorta primleri, sigorta dolandırıcılığı, türkiye sigorta birliği (tsb), sigorta şirketi, kasko, kaza, kaza sebebi, zincirleme kaza, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, haksız kazanç
Sigorta sektöründen yılın ilk 6 ayında 100 milyar lira tazminat ödemesi
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında trafik, kasko ve ferdi kaza sigortalarında toplam 100.9 milyar lira tazminat ödendi. Bu ödemeler 2 milyon 255 bin 464 mağduru kapsadı.
2025 yılının ilk 6 ayında trafik, kasko ve ferdi kaza sigortalarında 2.25 milyon mağdura toplam 100.9 milyar lira tazminat ödendi.
Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, trafik sigortasında, kazalarda karşı tarafın zararını karşılamak amacıyla yılın ilk yarısında 64.2 milyar lira tazminat ödendi. Ödemeler 1 milyon 505 bin 365 mağdura yapıldı. Trafik sigortasında en yüksek tazminat, 36.5 milyar lirayla otomobillere verildi.
Kasko sigortasında ise 36.7 milyar lira tazminat ödendi ve 749 bin 436 kişi mağduriyetini giderdi. Kasko ödemelerinde en fazla miktar, 26.3 milyar lirayla otomobillere yapıldı.
Ferdi kaza sigortasında, yılın ilk yarısında 18.9 milyon lira tazminat ödenirken, mağdur sayısı 663 oldu. Bu ödemelerin büyük kısmı 31 ve üzeri koltuklu otobüsler için yapıldı.
Tazminat ödemelerinin çoğu doğrudan sigortalılara veya üçüncü şahıslara aktarıldı. Trafik sigortasında ödemelerin yüzde 87.4’ü, kaskoda yüzde 95.4’ü, ferdi kazada ise yüzde 83’ü hak sahiplerine ulaştı.
Geçen yılın aynı dönemine göre, tazminat ödemeleri yüzde 57.3 artarken, mağdur sayısı da yüzde 7.3 yükseldi.