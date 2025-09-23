Şeker fabrikasında 9 işçi karbonmonoksitten zehirlendi: 5'inin hayati tehlikesi bulunuyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/seker-fabrikasinda-9-isci-karbonmonoksitten-zehirlendi-5inin-hayati-tehlikesi-bulunuyor-1099601513.html

Çorum'da şeker fabrikasında çalışan 9 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Beş işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. 23.09.2025, Sputnik Türkiye

Çorum'da, Ankara kara yolu üzerinde faaliyet gösteren şeker fabrikasında çalışan 9 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Fabrikanın kireç bölümünde çalıştığı belirtilen işçilerden beşinin durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken fabrikanın kireç ocağı bölümünde faaliyet durduruldu. İşçiler hastanelik olduÇorum-Ankara kara yolunda faaliyet gösteren fabrikanın kireç ocağı bölümünde çalışan bazı işçilerde baş dönmesi, bulantı ve kusma belirtileri görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 9 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunan Atilla A. (46), Erol C. (59), Ahmet E. Ö. (64), Ertuğrul Z. (58) ve Yaşar B5. (48), kırmızı gözlem ünitesinde tedavi altına alındı.Fabrikanın kireç ocağı bölümünde faaliyet durduruldu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

çorum, zehirlenme, toplu zehirlenme, karbonmonoksit, işçi, fabrika