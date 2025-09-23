Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/seker-fabrikasinda-9-isci-karbonmonoksitten-zehirlendi-5inin-hayati-tehlikesi-bulunuyor-1099601513.html
Şeker fabrikasında 9 işçi karbonmonoksitten zehirlendi: 5'inin hayati tehlikesi bulunuyor
Şeker fabrikasında 9 işçi karbonmonoksitten zehirlendi: 5'inin hayati tehlikesi bulunuyor
Çorum'da şeker fabrikasında çalışan 9 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Beş işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
2025-09-23T15:34+0300
2025-09-23T15:34+0300
Çorum'da, Ankara kara yolu üzerinde faaliyet gösteren şeker fabrikasında çalışan 9 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Fabrikanın kireç bölümünde çalıştığı belirtilen işçilerden beşinin durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken fabrikanın kireç ocağı bölümünde faaliyet durduruldu. İşçiler hastanelik olduÇorum-Ankara kara yolunda faaliyet gösteren fabrikanın kireç ocağı bölümünde çalışan bazı işçilerde baş dönmesi, bulantı ve kusma belirtileri görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 9 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunan Atilla A. (46), Erol C. (59), Ahmet E. Ö. (64), Ertuğrul Z. (58) ve Yaşar B5. (48), kırmızı gözlem ünitesinde tedavi altına alındı.Fabrikanın kireç ocağı bölümünde faaliyet durduruldu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şeker fabrikasında 9 işçi karbonmonoksitten zehirlendi: 5'inin hayati tehlikesi bulunuyor

15:34 23.09.2025
Çorum'da şeker fabrikasında çalışan 9 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Beş işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Çorum'da, Ankara kara yolu üzerinde faaliyet gösteren şeker fabrikasında çalışan 9 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Fabrikanın kireç bölümünde çalıştığı belirtilen işçilerden beşinin durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken fabrikanın kireç ocağı bölümünde faaliyet durduruldu.

İşçiler hastanelik oldu

Çorum-Ankara kara yolunda faaliyet gösteren fabrikanın kireç ocağı bölümünde çalışan bazı işçilerde baş dönmesi, bulantı ve kusma belirtileri görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 9 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Atilla A. (46), Erol C. (59), Ahmet E. Ö. (64), Ertuğrul Z. (58) ve Yaşar B5. (48), kırmızı gözlem ünitesinde tedavi altına alındı.
Fabrikanın kireç ocağı bölümünde faaliyet durduruldu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
