Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/dugunde-dagitilan-yemek-zehirledi-cok-sayida-kisi-hastanelik-oldu-1099170442.html
Düğünde dağıtılan yemek zehirledi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu
Düğünde dağıtılan yemek zehirledi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Bursa'da bir düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenen 21 kişi hastanelik oldu. 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T12:59+0300
2025-09-07T12:59+0300
türki̇ye
bursa
zehirlenme
toplu zehirlenme
gıda zehirlenmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097970259_0:0:932:524_1920x0_80_0_0_4adab8ceebbc78a559b084865222a5ec.jpg
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde tavuklu pilav yedikten sonra bazı davetlilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan kişiler, İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldıHastanede tedavi altına alınan 21 kişi, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kocaelide-999-kisi-tavuk-donerden-zehirlenmisti-mahkeme-kararini-acikladi-1099118216.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097970259_216:0:915:524_1920x0_80_0_0_d74d514aaa70d7ac33145bd3074f6f36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi
bursa, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi

Düğünde dağıtılan yemek zehirledi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu

12:59 07.09.2025
© AA / Esmer GeçalAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
© AA / Esmer Geçal
Abone ol
Bursa'da bir düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenen 21 kişi hastanelik oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde tavuklu pilav yedikten sonra bazı davetlilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan kişiler, İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Hastanede tedavi altına alınan 21 kişi, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
tavuk döner - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
TÜRKİYE
Kocaeli’de 999 kişi tavuk dönerden zehirlenmişti: Mahkeme kararını açıkladı
4 Eylül, 23:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала