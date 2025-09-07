https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/dugunde-dagitilan-yemek-zehirledi-cok-sayida-kisi-hastanelik-oldu-1099170442.html
Düğünde dağıtılan yemek zehirledi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu
Düğünde dağıtılan yemek zehirledi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu
Bursa'da bir düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenen 21 kişi hastanelik oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde tavuklu pilav yedikten sonra bazı davetlilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan kişiler, İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldıHastanede tedavi altına alınan 21 kişi, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Düğünde dağıtılan yemek zehirledi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu
Bursa'da bir düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenen 21 kişi hastanelik oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde tavuklu pilav yedikten sonra bazı davetlilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan kişiler, İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Hastanede tedavi altına alınan 21 kişi, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.